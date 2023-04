ANĐELA SE SAD SJETILA PORODICE! Prvo ih NAPALA, a onda se PREDOMISLILA: Izjava je ZGROZILA MNOGE

Anđela Đuričić je nakon haos sa Zvezdanom Slavnićem sjela da razgovara sa Filipom Carem i Aleksandrom Nikolić.

Ona je ronila rijeku suza zbog Zvezdana i njegove preljube sa Majom Marinković, a u tim trenucima se sjetila da ima roditelje i da ih je povrijedila.

– Dosta mi je svega, šta sam ja uradila sebi zbog tog ološa, neka sam ga šutnula u jaja, to mu je trebalo jer samo to koristi, on je loš čovjek – vikala je Anđela.

– Aman smiri se sada, ne treba ti to – govorila je Aleks.

– On je pi*ke.ina, ja ovo nisam zaslužila, ono mi nije trebalo, sve sam mu dala – plakala je Anđela.

– Smiri se, polako. Nemoj tako da regauješ – govorio je Car.

– Ja sam svoju porodicu povrijedila zbog njega, a on je meni to uradio – nastavila je ona da plače.

On sa mnom nema priliku da razgovara, da mi se obrati – rekla je Anđela.

– To bi bilo super kada bi ti to mogla, ali da li ćeš izdržati sve to – krenuo je Car pa nastavio.

– Ti moraš da se vratiš zbog sebe i zbog svojih roditelja, ne smiješ da kloneš sada, pogriješila si, vrati se na pravi put – govorio je Car.

– Ne smiješ da kloneš, moraš da se boriš – rekla je Aleks.

– Biće svega sada – rekao je Car.

“Sad se sjetila da ima roditelje”, “ovo je užasno gledati”, “kako se ranije nije sjetila svojih”, samo su neki od komentara, piše Espreso.

Facebook komentari