IZBACUJU JE IZ KUĆE: Roditelji spremni da Anđeli plate stan samo da je NE GLEDAJU – ostavljena na ulici!

Sada je već poznato kako porodica Anđele Đuričić nije poslala poklone svojoj mezimici na veliki hrišćanski praznik Uskrs, zbog čega je ona neizmjerno tužna i načisto su joj popustile kočnice.

Đuričići su istakli kako ne žele nikakav kontakt sa medijima, a njihov komšija tvrdi da su se roditelji odrekli Anđele, kao i da je pitanje da li će je primiti u kuću nakon što se rijaliti završi.

– Anđelini roditelji nisu nimalo dobro! Ma cijela porodica je u šoku zbog tog njenog ponašanja u rijalitiju. Mnogo dugo poznajem njene, to su čestiti ljudi i normalno je da će ovako nešto da im bude šok. Namjerno nisu ništa Anđeli poslali, to je bio način da joj prenesu poruku i kažu koliko su šokirani njenim ponašanjem. Dok se ne otkači od Zvezdana, ništa neće da se promijeni, a pitanje je kako će na nju da gledaju i tad. Odrekli su se ljudi kćerke na Vaskrs, zamislite koja je to bruka ovdje po kraju – priča komšija Đuričića i dodaje da je Anđelin otac spreman čak i da plati kćerki da živi privatno neko vrijeme i da ne dolazi kući dok se ne slegne prašina.

– Anđelin otac je već razgovarao s njenom majkom oko preseljenja. Priča se po komšiluku da će da joj plaćaju garsonjeru da ne dolazi ovdje poslije finala jer je pukla bruka. Ovo je sve šok za porodicu, oni ne mogu da vjeruju da je ono tamo Anđela! Šta da vam kažem više. Tako je to u našem kraju, nije trebalo da se miješa sa zauzetim čovjekom – dodao je on, piše Republika.

