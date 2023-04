OBRATILA SE PORODICI PRED ČITAVOM NACIJOM: Anđela potpuno slomljena – roni suze i moli ih samo jedno!

Voditeljka, Ivana Šopić je nakon razgovora sa rijaliti učesnicom Anđelom Đuričić o tome što joj roditelji nisu uopšte poslali čestitku za Vaskrs, dala riječ Zvezdanu Slavniću.

– Matoroj je rođendan u nedjelju, ne mogu da apelujem, ali nek se drugarica bar javi. Ako je sistem taj da ne pošalju, gdje je najviše boli, imaju jedni i drugi rođendan u nedjelju. Ja apelujem, nek kažu sve najgore i za mene i za nju, samo nek joj se obrate, jer je po meni ovo stvarno ružno! Tako je najbliže i najbrže da dođe – rekao je Zvezdan.

– Kako komentarišeš to što komentarišu zadrugari da ti dramiš što nisi dobila čestitku jer nije toliko strašno – pitala je Ivana.

– Dobro, meni je to strašno jer sam samo to čekala. Ja sam drugačije vaspitana. Kao što kažem, nikada nisam mogla da očekujem da će se meni ovako nešto desiti. To jeste za dramu, jer ih poznajem. Meni je samo to u glavi: “Zašto ne, zašto?”. Mogla sam da se zakunem, da ubijem čovjeka, oni bi preuzeli krivicu, a da sam se ja zaljubila i da oni ne mogu da mi pošalju čestitku – rekla je ona, pa dodala:

– Povrijeđeni su, nema opravdanja, ali mislim da pored svih loših stvari koje sam uradila, dijete sam im i ne mogu to da opravdam. Evo i da je tata ljut, da mama ne pošalje?! Meni to ne ide u glavu, brat da ne pošalje?! Nema šanse – rekla je Anđela.

– Kad bi imala priliku da im se obratiš, šta bi im rekla – pitala je Ivana.

– Rekla bih im da ih volim, da mi je žao što sam ih razočarala i povrijedila. Bilo šta mi pošaljite, nije mi bitan sadržaj čestitke. Bitno mi je da ste mi vi poslali, mama, brat, tata i sestra. Napravili ste mi haos i mogu samo gora da budem, kad nemam taj vjetar u leđa, mogu da budem još gora… Za Uskrs i za slavu imamo dogovor da mi pošalju, za Božić ne iščekujem jer nam to nije dogovor, ovo je bio dogovor. Ako ne stigne sada u nedjelju, za slavu, nemam šta da pričam o tome. Ne žele kontakt sa mnom dok sam ovdje – rekla je Anđela u suzama.

– Možda neke stvari čuvaju za četiri zida – rekla je Ivana.

– Hvala ti, ali ti znaš da je ovo propraćena situacija, ja kažem kako jeste. Imaju pravo da komentarišu da pravim dramu, ali je meni čestitka bila najbitnija. Ja se osjećam tužno i depresivno, nisam mogla da se veselim. Ako ne dobijem, ne znam šta i kako, nemam pojma – rekla je Anđela grcajući u suzama.

Detaljnije pogledajte u videu.

