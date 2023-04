ANĐELA JECA I ZAPOMAŽE ZBOG RODITELJA – Zvezdan ne može da je utješi: “Ni ja svom djetetu ne bih poželio robijaša!”

Anđelu Đuričić dotuklo je to što joj njena porodica nije poslala nikakvu poruku, niti čestitku, piše Srbija danas.

O ovom događaju bruji cijeli region, a i ukućani su počeli da komentarišu ovu temu.

Zvezdan nije prestajao da tješi Anđelu koja se raspadala od tuge nakon što nije dobila nijednu čestitku od porodice.

– U pravu je bio onaj mali, to nisu bile dezinformacije – rekla je Anđela kroz suze.

– Mogu da ti kažem nešto iskreno? Poslije onoga nema kajanja, desilo se šta se desilo. Apsolutno su ti oni prioritet u životu. Sačekat ćeš da se ovo završi, otići ćeš tamo i vidjet ćeš šta je, kako je. Vidjet ćemo šta je dalje i kako. Doći ćeš do kuće, pričat ćete, ljuti su… Očigledno su mnogo ljuti na tebe, tu nećemo da se lažemo. Da l’ si to zaslužila ti najbolje znaš – kazao je Zveki.

Anđela je sve vrijeme neutješno jecala i zapomagala, nije mogla da dođe sebi.

– Ni ja ne bih poželio svom djetetu da bude pored čovjeka 22 godine starijeg koji je uradio znaš šta i bio po zatvorima. Pričamo iskreno. To da sam maknuo Helgu da, ali bilo bi divno da je neko drugi. Oni su tvoji roditelji i to je najbitnije. Možeš da plačeš danima i ništa se neće promeniti. Ljuti su. Preselili se nisu sigurno i te budalaštine nemoj da slušaj. Pokušaj da se smiriš i polako. Ja da nisam dobio ova dva pisma meni bi isto bilo jer znam šta je istina. Koliko god da me voliš i ja tebe mi nismo par koji bi svako podržao. Imam 46 godina. Nismo par koji će svako podržati – rekao je Zvezdan, piše srbija danas.

Detaljnije pogledajte u videu ispod.

