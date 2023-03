Film u kojem glumi Edin Hasanović osvojio čak četiri Oscara

Naime, osvojio je ovu prestižnu nagradu u kategorijama za najbolju kinematografiju, najbolji produkcijski dizajn, najbolji strani film i najbolju originalnu muzičku “podlogu”.

Režirao ga je Edward Berger, a govori o strahotama kroz koje prolazi mladi njemački vojnici koji su se morali boriti na Zapadnom frontu tokom Prvog svjetskog rata. Snimljen je prema istoimenom romanu Ericha Maria Remarquea.

Premijerno je prikazan 12. septembra na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. Na Netflixu je objavljen 28. oktobra.

Hasanović glumi Tjadena Stackfleeta. On se nakon sinoćnje ceremonije dodjele prestižnih nagrada kratko oglasio na Instagramu.

“Glumim u filmu koji je upravo osvojio četiri Oscara. Ćao”. naveo je.

Mnogi do prije velikog uspjeha ovog filma nisu znali da ovaj bh. glumac ima tešku životnu priču.

Rođen je 1992. godine kod Klise u Zvorniku. Pripadnici Vojske Republike Srpske su tada u nepoznatom pravcu odvele oko 700 muškaraca. Za posmrtnim ostacima više od 200 njih se još uvijek traga ili se vode kao nestali. Među njima su Edinov otac i njegova dva brata. Edin je s majkom Hidom uz pomoć Crvenog krsta izbjegao u Njemačku.

“Odrastao sam bez oca. Nikada ga nisam upoznao. Kada su ga odveli, bilo mi je samo dva mjeseca. U svom dosadašnjem životu pored sebe nisam imao muškarca koji bi me podučio onim stvarima koje svaki otac podučava svog sina. Jednu takvu osobu sam uvijek tražio u režiserima ili starijim drugovima. Pročitao sam dosta knjiga i pogledao veliki broj dokumentarnih filmova. Pokušavam shvatiti šta se tada dogodilo u Bosni”, rekao je Edin ranije u razgovoru za Deutsche Welle.

Od malena je volio glumu. Prisjeća se kako je sa sedam godina držao govor i pretvarao se da je dobio Oscara. Kada je imao 12 godina, majka ga je odvela odvela u talent agenciju. Učestvovao je u snimanju serije “KDD”, koja je predstavljala početak njegove glumačke karijere. Uslijedile su uloge u filmovima “Shifting the Blame”, “Life Is Not for Cowards”, “Rate Your Date”… Uprkos tome što živi u Njemačkoj, nikada nije zaboravio odakle dolazi. Majka ga je naučila da govori naš jezik.

“Govorila mi je da treba da volim Bosnu, bosanska jela i bosansku kulturu. U Bosni sam obično ljeti, kada boravim kod amidža, djeda i nene. Tamo idem kako bih napunio baterije”, ispričao je i otkrio da je “sto posto Bosanac”, piše Klix.

Facebook komentari