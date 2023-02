“IZLETELA SAM GO.A IZ STANA I OTIŠLA U POLICIJU!” Anđela OTKRILA DETALJE: “Žrtva sam porodičnog nasilja!”

Bivša rijaliti učesnica Zadruge 6, Anđela Ilić, nedavno je izbačena iz Bijele kuće i tada je nestala sa javne scene sve do danas kada se oglasila na društvenoj mreži Instagram, te navela da navodno trpi porodično nasilje, kao i da je navodno njen rođeni brat udario više puta, te da je donijela odluku da ga krivično goni.

Anđela se oglasila na Instagramu i u opširnoj objavi objasnila šta se dogodilo:

– Kao žrtva porodičnog i psihičkog nasilja, od strane brata na.komana, naučila sam da nikome ne ćutim. Danas sam podnijela krivičnu prijavu protiv rođenog brata, kome niko ne može da stane na put, više puta prijavljivanom od svih, a i od strane roditelja. Meni da mafija niko neće, a pogotovo rođeni i moja krv. Kad on meni može da prijeti kako će me ubiti, da me maltretira mene i cijelu porodicu, mogu i ja krivično da ga gonim. Gonit ćemo se do Amerike ako treba. Zavisniku opijata, tableta i drugih supstanci da trpim ogromne uvrede, naređenja i prijetnje svakog dana, neću. Kap koja je prelila čašu je bio današnji udarac šamara. Drugi put diže ruku na mene. Prvog puta je prijava bila povučena. Da udara mog oca i majku više neće. Ako je njima žao da on bude u zatvoru, meni nije, koga da žalim – rekla je ona pa dodala:

– Izletjela sam iz stana go,a u bade mantilu i papučama poslije udarca, šamara i otišla pravo u policijsku stanicu.

– Kad sam se vratila u stan, provjeravam stvari vidim ukraden novac iz torbice. Dosta mi je da mi se kradu lične stvari, nije prvi put – napisala je bivša zadrugarka, piše Srbija danas.

