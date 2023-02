“DEJAN NIKAD NEĆE PREBOLJETI DALILU” Oglasila se SKRHANA MAJKA – Žao mi je, NEĆE se razvesti, to je ljubav!

Majka Aleksandre Nikolić, Slovenka Lola Nikolić, uključila se telefonskim putem u emisiju “Pitam za druga”, i otkrila do sada nepoznate detalje veze i raskida njene kćerke sa Dejanom Dragojevićem.

– Žao mi je što je ostavila Dejana. Vidjela sam da je maksimalno tolerantna, da je ispunjena, Dejanu je sve s njene strane bilo dozvoljeno. Šta god da je on rekao, ona je rekla da ide, i na more s bratom i svuda. Pričala mu je da više vremena provodi s porodicom. On je vodio tu priču, šta god da je Dejan rekao Aleksandri, njegova riječ je bila amin. Meni nije bilo dozvoljeno da se miješam u to. Ja sam je pitala zašto negdje ne izađe. Ona je rekla da njoj to prija, da joj odgovara, da ga voli. Njoj su stizale neke informacije. Ona je to negirala, pričala da je to izmišljotina i ljubomora. Slušala ga je više nego mene. Dušu sam svoju odmorila dok je bila s Dejanom, bila sam mirna – rekla je Slovenka, a onda prokomentarisala navode da su njena kćerka i Dejan imali dogovor.

– Meni je to nepojmljivo. Ja ne znam da su oni imali neki dogovor, koliko znam od toga nema ništa. Ne, ne! Nema dogovora. Nju je nešto jako boljelo i ona tu s nečim nije bila zadovoljna. Znajući moju Aleksandru, ona je to gutala, trpjela. Onda je stigla informacija da je on nju ostavio – kaže Aleksandrina majka, a onda je progovorila o Dejanovom razvodu i svom odnosu sa nesuđenim zetom nakon svega.

– Mislim da se on od Dalile neće nikad razvesti i nikad je neće preboljeti. Ona je bila najveća i zadnja ljubav u njegovom životu. Mislim da će uvijek tu biti jedno za drugo. Aleksandra nikada neće ružnu riječ reći za njega. Dolazio je Deki kod mene u stan ranije, sada nemamo kontakt. Prije odlaska njegovog na odmor, tada smo se čuli. Više puta sam pitala Dejana da li su Aleksandrine kartice kod njega, on je rekao da nisu. Ja znam da su kod njega. Bilo je šta je bilo, on je vratio kartice. Odemo mi kod advokatice da provjerimo mi to. Ja sam baksuz neviđeni, ukucavamo tamo pin i nama bankomat proguta karticu. Kad ona izađe iz rijalitija, neka oni to rasprave – poručila je Slovenka, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte na snimku ispod teksta:

