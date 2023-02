PREKID PROGRAMA ZBOG NASILJA! Pljunuo mu u LICE, a onda obezbjeđenje učinilo NEZAMISLIVO – haos u Šimanovcima

Domaćin radio emisije “Delegati”, Filip Car, ugostio je Lepog Miću i Adama Labunskog, kako bi progovorili o svom sukobu.Hteo sam da vas pitam zašto ste imali konflikt, zašto si Adame imao konflikt sa Mikicom i tebe Mićo kakvo je tvoje mišljenje o Adamu – pitao je Car.

– Neizbežno je da se sretnemo i taj prostor gde smo pet meseci. Ne želim da se dešava to, ali se desi – rekao je Adam.

On je ne kapira neke stvari, sinoć je imao sukob sa Mikicom, nisam se mešao, samo sam rekao da izađe napolje kada je Mikica ušao u crveno. Nisam hteo da se mešam da ne bi bilo da je Mikica nesposoban. Kako sam ja shvatio to je njihova neka priča. Adam odlično zna da sam ja kao vojnik, kažem mu da me probudi. On, ljut od sinoć na Mikicu, još ulazi Rodni i onda ide. Ja mu kažem: “Pusti me, pusti me”, on ljut na Mikicu, a trese ku**c na mene. Ako ti ja kažem da me prubodiš, onda me probudi. On se pravi budala, ulazi Rodni da me probudi, on viče još: “Nemoj da ga budiš”. Sad će on da kaže da nije tako, tako je uvek govorio. Neka bude da je sve u pravu, ali samo kažem da se nije postavio kako treba

Ovde može da se kaže sto i jedna, publika zna ko je u pravu – rekao je Adam.

– Ja ulazim u pab i čovek sedi na krevetu, ja sam mislio da ti je loše pa te zato ne budi – Rodni.

– M*š j**em ti mater u usta – rekao je Mića i napustio radio.

Nakon što je Mića napustio radio, nekoliko trenutaka kasnije uleteo je Mikica Bojanić sa kojim se Adam posvađao oko hleba.

– Posle emisije došli smo u pab, nismo imali hleb. Čovek mi je dao parče hleba, ja to ne jedem, vratio sam. Upala je u ribu, Mikica mi je uzeo krišku iz ruke – rekao je Adam.

– On u četvrtak ostane bez hrane, nema veze, njegova stvar – uleteo je Mikica.

– To je jedno pseto ljudsko, krije ime i prezime, ja ga ovde branim pet meseci. On je peder, ka*a se u bulju, je*e ga drug, branim ga pet meseci, a on meni tako – uleteo je Mića za Mikicom.Sis*a ku**c! Milica donese svoj hleb, drugo, sa Zvezdanom sam u budžetom i on za šankom viče “hleb, hleb”. Ja dajem od Miličinog hleba okrajak, žao mi je. Opet vidim nema dečko, jede onu smrdljivu sardinu i on odlazi, vraća se posle 40 sekundi, umočio u ono smrdljivo i kreće: “Ja ovo ne jedem, okrajak”. Ja mislim da kvarnije dete nije rođeno na Balkanu. U istoriji takmičenja pevača nije bilo da ga neko izbaci, izbacila ga je Marija Šerifović, tako da pozdrav za Mariju Šerifović. On viče kao pozdrav za brata Kristijana, od kad ste vi braća? Šlihtara i uvlakač. On uzme i kaže posle da je uzeo, loš čovek. Janjuš mu je bio sa verenicom, je**o je i odvalio od ku**a! Ona je njemu prva poslala poruku – rekao je Mikica.

– I sam je rekao da mi je uzeo hleb iz ruke, a on se uvredio što sam vratio hleb – počeo je Adam.

– Od kad je Janjuš rekao da mu je je**o devojku, od tada se on upalio. Ja sa tim nemam ništa. On laže! Sinoć se nisam mešao, nisam ulazio u raspravu, a on sada mene gleda u oči i laže – urlao je Mića.

– Naravno da sam lagan, jer je ovo sve laž – rekao je Labunski.

– Ja bih zamolio da vaše frustracije rešavate sami, bez mene – rekao je Janjuš, dok se Mića svađao sa Labunskim, pa ga je pljunuo.

– Jednom je stao za mene, jedan put me je omalovažio kao sada što je uradio. On meni viče da ne pevam – rekao je Adam.

– Ovo je najveće pseto! Je**m li ti mater u usta. Vrati mrtvim ljudima kapare, pseto jedno. Napolje iz paba, mamu li ti je**m pseto! Ti si Labunski prevarantski – urlao je Mića.

-Postoje kamere a ja ću ti pokazati ko si ti da i narod zna ko si ti. Priča mi da ne komentarišem. Od kako mi je Kristijan dao vetar u leđa, on me je ućutkao. Ukrao si mi majicu, video sam je slučajno ispred paba. Poklonio sam ti sivu i žutu, ja ti nisam dao crvenu. Sad ću da iznesem sve što si mi radio ovih pet meseci – rekao je Adam.Lažeš kao pseto. Dao si mi i crvene majice, pi**o smrdljiva je**m ti mater – urlao je Mića.

