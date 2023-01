“SAV GRIJEH NJEGOV PRELAZI NA TEBE” – Nakon TRAGEDIJE u Bebičinoj porodici, Miljana optužena za ZLODJELO

Mnogi smatraju da je to tragično što on ne želi da bude otac svojoj djeci.

– Kad tako pričaš, zašto si ušao u odnos sa mnom? – pitala je Miljana.

– Evo ne znam, tek sad malo dublje razmišljam – rekao je Zola.

– E sad ćemo da završimo, pokupi stvari lijepo, ja ću na svoju stranu – prekinula je Miljana.

– Ma nema od toga ništa, sve je to samo priča. Nije bre normalno, on ne zna uopšte gdje su mu djeca, kćerkice ga nisu videle. ne zna šta jedu – nastavio je.

– Ne zna ni Miljan gdje su mu djeca. On ne reaguje da se ne bi vidjela rekacija – branila ga je Miljana.

– Ti si od takvog primala ku*ac, Miljana sav grijeh njegov prelazi na tebe, saberi se. Ti takvog čojveka primaš u sebe… Miljana – govorio je.

– Ti stvarno misliš na on ne voli djecu? – nervirala se Kulićeva.

– Kakva je to ljubav, čovječe Božiji? Ne znaju djevojčice gdje im je tata, Miljo draga?! Psovala si mu djecu, najgore stvari govorila i on se smijao! On je tebi normalno? – nastavljao je.

– Ja sam pred Bogom čista i iskrena, znam šta sam sve radila – branila se, pieš Srbija danas.

Detaljnije u nastavku.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari