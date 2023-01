“KAZNITE ME, OVO JE TEŽAK BEZOBRAZLUK!” – Zvezdan zaprijetio PRODUKCIJI – voditelj se UPLAŠIO, pa odmah reagovao

Noćas je nastao haos u Bijeloj kući kada je Nenad Lazić Neca spomenuo Anđeli Đuričić datum kada joj je brat tragično nastradao. Zadrugari su ga opominjali da to ne spominje, a onda je Slavnić shvatio o čemu se radi i doživio je nervni slom.

Zvezdan se zaletio na Necu, a zadrugari su zajedno sa voditeljem pokušali da ga zadrže. Obezbjeđenje je uletjelo u Bijelu kuću i izvelo Slavnića napolje.

Nakon što se malo smirio, Zvezdan se vratio u Bijelu kuću i obratio se zadrugarima.

– Bude li bilo ko sljedeći put spominjao ovo… Ja sebi nisam dozvolio da je pitam za to, a ne vi koji niste niko. Neću vam dozvoliti ovo da spominjete, prekinut ću svaki sastanak. Vi me kažnjavajte, pa ćemo vidjeti ko će koga da stigne i kako će da stigne. Ovo je težak bezobrazluk što se spominje tragedija, a ja sam kreten što to nisam odmah skapirao. Bude li se još jednom spomenulo to, ja neću stati, kaznite me za sve – rekao je Zvezdan.

– Neće se to više pominjati. To je sramotno i maliciozno. Mi smo pričali o tome, niste čuli moj razgovor sa njima jer ste bili napolju. To nije fer – dodao je Darko.

– Ja nju nisam pitao šta se desilo tu, a ne neko drugi – rekao je Zvezdan.

– Molim vas da iskulirate i da se spusti tenzija i da nastavimo sa nekim drugim temama – rekao je voditelj, piše Srbija danas.

