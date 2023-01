“ZNAM DA ĆE MI ZAMJERITI ALEKSANDRA…” – Car kukao za njom u izolaciji, otkrio detalje veze OD SPOLJA

Ukućani su sjedili za stolom i odgovarali na goruća pitanja gledalaca piše Srbija danas.

Voditeljka Ivana Šopić je pitanje pročitala Filipu Caru.

– Šta se to napolju desilo između Žane i tebe, pa si rekao da je ne podnosiš. Kukao si onda u izolaciji za njom, “žabice” biješe – glasilo je pitanje.

– Rekao sam za stolom da mi se ne sviđa taj način u rijalitiju kako je krenula. Vidim da se zalaufala tim stilom koji ja ne podnosim. Ne volim to pogotovo kod nekoga kod koga to cijenim. Bili smo najbolji drugari u prošloj sezoni. I napolju smo dobri – rekao je Filip.

– Rekao mi je da sam ušla nafurana u rijaliti, što uopšte nije tačno. Rekao mi je i to za Zolu. Ja sam u prošloj sezoni bila povučena, ali smatram da sam plaćena da se bavim temama i pitanjima zadrugara – rekla je Žana.

– Mislim da je ona druželjubiv tip, bliska je sa Matorom i Markom. Ali mislim da nije tip da palam*di. Mislim da joj priliči da bude akter u rijalitiju – rekao je Car.

– Filip nije očekivao da ću ja odmah da ustanem da komentarišem odnos Miljana – Zola – Kulići, ali oni su meni i od spolja bili interesantni. Imamo mi i dalje korektan odnos, dečko je u ozbiljan u vezi i da neće da se druži sa ženama. Ne provodimo vrijeme zajdno, najnormalniji odnos: “imaš li cigarete, “imaš malo vina” – rekla je Žana.

– Ja bih više i s njom i sa nekim djevojkama provodio vremena, a znam da će mi to zamjeriti Aleksandra, a znam da bih i ja to zamjerao. Ne mogu to sebi da dozvolim da ja sjedim tu dva sata na zidu sa Žanom, kao što bih sjedio da je ušla, a da sam ja bio slobodan. Ja znam da Aleksandra to sutra uradi sa Kerićem, ne bi mi prijalo. Bolje da budem korektan nego da imam pritisak i da me gura u svađu bespotrebno – rekao je Car, piše Srbija danas.

