STAJU NA LUDI KAMEN: Miljana i Zola donijeli najvažniju odluku – Marija ih PODRŽALA! Odlučeno gdje će ŽIVJETI

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola bili su gosti u emisiji “Amnezija” i tom prilikom su otkrili istinu o svom odnosu, kao i svoje planove za budućnost.

– Svašta se dešava, nema ništa konkretno. Mi se družimo i svašta nešto je mogli da se izdešava, da ona nije napravila neke nezgodne situacije, ali šta da kažem, čovjek ne može ni da joj zamjeri – govorio je Zola.

– Sinoć si prišao Miksi, htio si da je poljubiš i ja sam primijetio da je Miksi sklonila glavu, a u sljedećem trenutnku Miksi hoće da poljubi, a Zola sklanja glavu – dodao je Ša.

– On je juče priznao da je htio da me poljubi, a ja sam sklonila glavu – rekla je Miljana.

– Marija je rekla da je sad sigurna da ipak voliš Miljanu i svi smo bili u šoku – nastavio je Ša.

– Mene to u dubini duše više ni ne interesuje, stvarno me ne zanima. Najviše me zanima da ona bude normalna, bar 20%. Znaju svi da je ona nenormalna i da sam ja još nenormalniji – govorio je Čolić.

– Da li te je prošla Anita? – pitao je Miljan.

– Što se tiče Anita, želim joj sve najbolje. Niti ona mene primijećuje, niti ja nju. Ja sam to malo drugačije shvatio i ušao sam 100%, bez obzira što je sad ovakva situacija. Neću da pljujem, ja sam tad bio ispunjen. Bilo bi mi glupo da omalovažavam. To je kraj i stoji – pričao je Zola.

– Šta je sa Bebicom? – pitao je Vračević.

– I ja sam napolju bila ispunjena, volim ga i dan danas, ne mogu da opišem tu ljubav. Kajem se što sam za nijansu veću emociju osjetila prema Zoli – rekla je Miljana.

– Ovo priča jer sam ja bio iskren. Ne mogu da lažem i da pljujem, nisam takav – dodao je Čolić.

– Ni ja ne mogu da pljujem. Izvinjavam se njegovoj porodici. Ja da mogu dala bih mu, ali moram da opravdam povjerenje kod Zole. Šalim se. Ja sam od danas na bolovanju i do petka ću sigurno biti na istom. Drago mi je da je Bebica ostao, jesam ja njega voljela. Preboljela sam ga, žao mi je što je tužan. Poslije proganjanja i s***ualnog odnosa vidjela sam da nije normalan i da ni on nije za mene. Voljela bih da se družim ovako sa Zolom – pričala je Miljana.

– Rekla mi je da razmišlja kako bi voljela da ona i ja napolju živimo zajedno. Treba samo jedno 700 kilometara da odemo od Niša. Vidjet ćemo kako će da se odvija situacija, sve zavisi od našeg ponašanja ovdje… Jedna želja koju ću ekskluzivno da kažem kod vas, u 2023. godini mi je želja da se oženim. Ako se neko izludovao, ja sam – rekao je Zola, piše Srbija danas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

