KAKAV PREOKRET! CAR SE VRATIO KOD ALEKSANDRE U IZOLACIJU: Evo šta mu je ona rekla

Nakon što se vratila u izolaciju, Filip Car je opet pokušao da razgovara sa Aleksandrom Nikolić, ona ga je u početku kulirala, da bi nakon toga pristala da razgovara sa njim:

-Nemamo mi o čemu da pričamo – odgovorila je Aleksandra.

-Imamo i te kako o čemu da pričamo, okreni se – naredio je Car.

-Slušam te, šta hoćeš – upitala je Aleks.

-Ne znam šta mi je – krenuo je da priča Car.

-I kako ja mog da ti pomognem – upitala je ona.

-Znaš ti kako je meni sa tobom – pričao je Car pa dodao:

-Ja sam tebe pratio cijelu žurku, gdje gledaš i šta radiš – rekao je Car.

-Gdje gledam, nisi ti čovjek za mene, ja ne znam šta ti hoćeš više od mene. Šta ja radim, pričaš kako nešto nije uredu kod mene, šta to? – upitala je Aleksadra.

-Nisi ti bolja od mene – nastavio je Car.

-Nemoj sebe da opravdavaš i da mene optužuješ – rekla je Aleks.

-Nemoj mi to kao ona, pričala da je Anđelo igra, pa priznala da je bilo emocija – rekao je Car.

-Filipe ti imaš pravo da radiš šta želiš, to je do tebe. Ako ne želiš da budeš sa mnom, ne moraš, ali reci to – rekla je Aleks, piše Pink.

-Ti mutljaš nešto. Viidim ja sve – rekao je Car.

