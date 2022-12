SKANDAL EPSKIH RAZMJERA: Miljana nasrnula na Mariju – Sukob eskalirao! Gađala je i nazivala POGRDNIM IMENIMA

Za vreme emisije “Pitanja gledalaca” Lazar Čolić Zola pričao je o njegovom odnosu sa Miljanom Kulić, prilikom čega se ona rasplakala. Marija Kulić se umešala u ceo haos i istakla kako joj nije žao ćerke što je u suzama i da će tek plakati.

Njena izjava bila je samo okidač Miljani da fizički nasrne na svoju majku.Zašto jedno drugom stalno ćelite sreću u životu, a znate da je to moguće samo kad ste jedno pored drugog? – glasilo je pitanje.

– Ko mi želi takvu sreću, dabogda takva sreća stigla i njega – rekla je Miljana.Nije me iznenadila. Ne smatramo da je to trenutno moguće, ali je moguće ako imamo odnos kao trenutno. Želimo sreću jedno drugom, mnogo toga smo prošli zajedno. Mi toga nismo svesni, jer to nismo pokazali – dodao je Zola.

– Neću da pričam na ovu temu, ispoštovaću zadatak do kraja. Ne plačem zbog Nenada, ja da hoću da budem sa njim, bila bih. Sve sam priče zatvorila – rekla je Miljana.

– Ako neka plače, tek će da plače. Ona će svaki dan da plače zbog njegovih ucena i manipulacija. Ljudi koji su videli tu ljubav, sad će da izmaknu d**eta i toliko je vole. Možda bi Miljana poslušala svakog drugog sem mene, možda mene neće da posluša – dobacila je Marija.Što me marširaš? G**no jedno od majke – urlala je Miljana i počela da lomi sve pred sobom.

– Ona joj ovo radi, zbog nje nije normalna – dodao je Zola.

– Tebe neću da gledam, mrš – odbrusila je Miljana Bebici.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

