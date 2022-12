NEVIĐENA SCENA U ZADRUZI 6! Miljana legla pored Zole, Bebica se popeo na njih da ih razdvoji!

Kulićeva se sada “prilijepila” uz Zolu, a Bebica je pokušao da ih odlijepi, pa je čak i legao na njih, piše Informer.

Miljana i Zola pokušavali su da drijemnu, a kada je Bebica vidio da su se njih dvoje prilijepili jedno uz drugo, on je prišao i pokušao da objasni Miljani da ne može tako.

On je preskakao krevete kako bi došao do njih, a u jednom momentu je totalno izrevoltirao Zolu koji ga je prekorio i na kratko otjerao iz postelje. Međutim, ni to nije pomoglo te se Macanović stvorio tik iznad njihove glave i doslovno zalegao preko njih.

Za to vrijeme i Miljana je bila nervozna jer joj je Bebica kvario užitak, te je počela da viče na njega:

– Skloni se od mene! Bježi tamo! Skloni se! Ajde idi u svoj krevet- vikala je Miljana, ali Bebica nije odustajao i sve vrijeme je ponavljao:

– Zašto praviš budalu od sebe? On pravi budalu od tebe- što je iznerviralo i Zolu, pa ga je istjerao iz kreveta.

