NAPIPAO IZRASLINU – DEJAN HITNO MORA NA PREGLED: Dragojevići u strahu, evo šta je on izjavio

Pobjednik “Zadruge 5” Dejan Dragojević, priznao je da ima neobične promjene na glavi.

Nakon raskida sa Aleksandrom Nikolić, sve je krenulo nizbrdo. Deki se požalio na psihičko stanje, a potom otkrio da sumnja na tumor. Majka Biljana Dragojević ga je, kako se navodi, zamolila da ode na magnetnu rezonancu da bi što prije saznali rezultate.

– Dejan pokušava da nametne sliku da je sasvim dobro i da je stoički podnio to što je ponovo doživio od partnerke, ali istina je drugačija i nije nimalo bajna ni sjajna. Ta izraslina može da bude veoma opasna, a i ne mora, samo je bitno da što prije ode na pregled. Kaže mi drug, kad su mu govorili da se ne zeza sa životom, da je rekao bukvalno ovim riječima: “Dobro sam ja živ, brate moj. Znaš koja su to psihička pucanja. Svašta sam proživio za kratko vrijeme. Ova kvrga me isto muči, ali i nju ću da za*ebem” – kaže Dejanov prijatelj i dodaje da je Biljana vidno loše zbog sina, te da ga preklinje da ide kod ljekara.

– Biljana je kao na iglama zbog sina. Moli ga danima da ide na magnetnu da bi se ustanovilo šta mu je, ali on se plaši i odlaže pošto sumnja da može biti tumor. Žena noćima ne spava jer je on u lošem stanju zbog Aleks, koja ga je prevarila s istim čovjekom zbog koga mu je pukao brak s Dalilom. Pričala je s njim, ali on pokušava da pobjegne od toga iako joj je obećao da će ići na pregled da bi nju smirio. David mu je velika podrška i forsira ga i za treninge, ali Dejan nema volje ni za šta. Samo da ode na tu magnetnu i da bude sve kako treba, pa da se najzad posveti sebi – priča izvor.

Deki je u videu na Jutjubu potvrdio da na glavi ima promenu i da mora hitno da ode da vidi o čemu je riječ.

– Da mi nije Davida, bila bi borba, a David je tu i mnogo mi je lakše i kvalitetnije. Ne zanima me Aleksandra. Pazite, moj mozak može sve, ali bih naštetio sebi pričom o njoj. Još se nisam oporavio od prethodne sezone, keva me tjera da idem na snimanja zbog kvrge koju imam. Svi me smaraju da idem na pregled – povjerio se Dragojević pratiocima, pa dodao…

– Još moram da se odmorim od svega toga što mi se dešavalo i sada teretana, treninzi, svi me nekako daje mi volju za neke druge stvari. Nadam se da ću sve prevazići. Zovu me u emisije, odem i šta da me neko pita, da mi se sve svede na određene stvari i ljude. Napolju kada vidim šta je ovo, pukao akvarijum, sam sebi kažem u ogledalu: “Alo, momak, retarde, majmune…”, nema šta nisam sebi rekao – istakao je on, piše Srbijadanas.com.

Facebook komentari