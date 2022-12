“TO JE NAJVAŽNIJE!” – Filipov drug otkrio njegove dalje PLANOVE za djevojke – Uspio da ostvari svoj CILJ?!

U Bijeloj kući u toku prethodne noći došlo je do opšteg haosa.

Naime, Milica Veselinović je urlala i plakala, ali bez suza, dok je Filip Car bio počašćen jednim šamarom.

Glavni razlog sukoba je Careva naklonost ka Aleksandri Nikolić sa kojom je prekinuo odnos neposredno prije stupanja u vezu sa Milicom.

Danas su u “Zadrugu” stigli rezultati glasanja, a publika je dala svoj sud i odabrala Aleks i Cara, kao jedan od parova koji će ove nedjelje biti vezani.

Filipov drug, Bruno Uremović, prokomentarisao je događaje od prethodne noći, ali je dao i prognoze i odnosu Aleksandre i Filipa tokom zadatka “sudbinskih lisica”.

– Poznavajući njega, Filip se odmakao od Aleksandre jer mu sigurno nešto ne prija. Što se tiče odnosa tokom “sudbinskih lisica”, sve je moguće, to se nikada ne zna. Sve je tu otvoreno, bitno je da se on ne nervira, vidim da je dobar u glavi i to je najvažnije. Sa kim god da bude dobro je… – naveo je Uremović, piše Srbija danas.

