“VRAĆAJU MU SE FLEŠEVI U GLAVI!” – Dejan proživljava iste SITUACIJE kao prošle godine – Psihičko stanje mu se POGORŠALO?!

Ona je istakla da joj je jako žao što Dejan proživljava istu situaciju kao prošle godine sa Dalilom i da saosjeća sa njim, piše Srbija danas.

– Ne znači odvratno, zna da je loše što se druže, ne želi da prelazi granicu. Ona i ja drugačiji pogled na sve imamo. Nisam ljubomorna, nego osuđujem – rekla je Milica.

– Osudila sam ono prošle godine najgore. Da imam dečka, ne bi dozvolila da me povežu sa nekim muškarcem. Njemu se vraćaju fleševi sada, jadničak. Kada se sjetim njega prošle godine, mogu da zaplačem, iako mi je pljuvao. Svaka njegova suza, svi smo plakali, bacio se u bazen. Odvratna situacija i da mi se nešto tako priredi, ne znaš kako je bilo jezivo. A da mu ja vraćam te fleševe u glavi, jezivo. Dejan i ja smo imali svađu kao i Mensur… ali smo poslije bili okej! Napolju smo se preko nje čuli, jako mi je drag – rekla je Milica, pa dodala:

– Ja nisam ljubomorna, ovo je nešto drugo. Ovo je veza nije brak. On pruži šansu nečemu novom, a to novo može opet da ga us**e. Ne daj Bože da dobije neku traumu, odvratno kada gledaš to.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

