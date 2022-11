JEZIVO – Miljana Kulić PRIJETI Bebičinoj porodici: Jedna kap PRELILA SVE: Otkrila NJIHOVE TAJNE

– U kakvom si trenutno odnosu sa Bebicom? Šta se preokrenulo, pa si na bolje promijenila mišljenje o njemu i vašem odnosu? – dodao je Darko.

– Nikad bolje, ne treba da me zanima spoljni svet. Ja sam razmišljala dugo o svemu i shvatila sam da su netačne informacije od njegove porodice. Nema potrebe da blate sina i oca njenog deteta ovde u rijalitiju, bolje im je da ćute i ne pričaju ništa o meni. Ako ja postanem zla ne piše im se dobro, zažaliće. Majka da priča deci o ocu nešto najgore, van pameti. Ja sam razmišljala i shvatila da mi je pričao gde živi njegova supruga, pokazao mi je zgradu gde živi njegova bivša žena sa decom. Tako da psi laju, karavani prolaze. On je možda neke stvari preuveličao, ali nije slagao i da je slagao ne zanima me. Ništa nije slagao za mene, posvaćen je maksimalno, njegova porodica me ne zanima.

– Šta znači da im se ne piše dobro? – pitao je Darko.

– To znači ako sam bila inicijator da zove majku, pobrinit ću se da je ne zove više nikad. Nemam ni za koga živaca, u današnje vrijeme što si bolji gori. Nemoj da se igraju sa Miljanom Kulić jer više nikad neće čuti, ni vidjeti Nenada, ali vidim da im nije ni stalo. Mogu da budem najveće zlo i vještica, ali s razlogom – objasnila je Miljana.

– Šta te je najviše pogodilo? – dodao je Darko Tansijević.

– Naravno da sam ljuta i nervozna, ne mogu više da slušam. Mnogo sam ljuta što jedna majka i sestra o bratu mogu da dozvole da daju takve izjave. Shvatam da je ovo klasično odvajanje od mene, a ne može niko da nas odovji, osim ako ja ne napravim neku glupost, kao što sam sa Zolom. Nisam ga volela, a sad ga volim i želim da se borim za našu ljubav. Sinoć sam ga zavolela, kod mene sve ide preko noći. Ja sam ga volela, ali sam ga još vipše zavolela. Ponizila sam ga sa nekim ko je gori od njega, niti je bolji čovek, niti poseduje kvalitete To je u mojoj glavi bili utripovano da je on jedan jedini, Nenad je ljepotan za njega u svaku smislu te riječi – govorila je ona.

– Rekla si da ne želiš da slušaš, da li je to odbrambeni mehanizam? Da li ti je lakše da ne znaš ništa i da se ne suočiš sa istinom i novim saznanjima? – pitao je Darko.

– Sve sam čula u prethodnoj sezoni. Vjerujem njemu i ne zanimaju me informacije. Ja znam da je netačno sve što priča njegova majka, intuicija mi govori. Sinoć sam razmišljala o svemu – pričala je ona.

– Pred zadrugarima si govorila da Bebica hoće da te ubije, da li si plašiš njega, pa si zato okrenula priču? – pitao je Darko.

– Ne plašim se, znam da je to rekao u šali. Treba da vodim računa šta pričam na televiziji, pravim od njega psihopatu. Ja sam se šalila – rekla je Miljana, piše Srbija danas.

