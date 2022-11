DALA SAM ZOLI 11.000 – Miljana otvorila dušu, pa priznala sve

Miljana Kulić razgovarala je sa Drvetom Mudrosti o njenom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom i Nenadom Macanovićem Bebicom.

Ona je istakla da nije normalno što je igrala rulet sa Zolom i njegovom djevojkom Anitom, a kasnije je došlo i do velike svađe.

– Nenad se baš naljutio jer sam dala Zoli 11.000, a i mi ne treba da se družimo jer je uradio ono što je uradio – rekla je Miljana.

– Što se tiče Zole i Anite, smatram da se on zaljubio, a ona igra igru. Bebica nije htio da spava kod mene sinoć, ali treba da pričamo. Ja ne treba da se ponižavam više, ne treba mi to, ovdje sam kraj čovjeka sa kojim sam bila tri i po godine. Ja ne mogu da pređem preko nekih stvari, on je meni rekao da sam se promijenila, ja sam se trudila za njega, a on se prema meni loše ponašao, meni to ne treba – rekla je Miljana.

– Ne treba ja da se družim sa bivšim momcima, to je van svake pameti, od toga nema ništa, nema tu prijateljstva poslije velike ljubavi. On bi možda mogao, ali ja ne bih. On mene nije volio, kako vrijeme prolazi sve više sam sigurnija da je to bila njegova igra. Ja tako mislim, znam šta osjećam – pričala je Miljana.

– Mnoge velike ljubavi nastale su iz prijateljstva, mene njegova blizina povređuje, sjećam se i lijepih i ružnih trenutaka. Ne treba mi to, ne želim – rekla je Miljana, piše Alo.

