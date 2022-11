IZVRŠITELJI ODUZIMAJU IMOVINU KULIĆIMA, POPISUJU STVARI? Bivša zadrugarka DOBILA Miljanu NA SUDU, poručila samo OVO

Bivša zadrugarka Sanja Stanković progovorila je o Zadruzi 6 i istakla da je dobila Miljanu Kulić na sudu.

Sanja je istakla da je šesta sezona rijalitija ”Zadruga” počela ulaskom Marije Kulić koja je u epicentru dešavanja, s obzirom na to da su aktuelni učesnici i Miljana Kulić kao i svi njeni bivši momci, Ivan Marinković i Lazar Čolić Zola, a sada i novopečeni bivši, Nenad Macanović Bebica. Karma po svakog dođe. Svedoci smo da su Marija i Miljana svašta pričale o mnogim zadrugarima, pa i o meni. Znamo šta je Miljana radila meni, pa i Marija. Sve dođe na naplatu. Marija je izgovorila da samo maloumna osoba može da kaže tako nešto, pa neka se zapita zbog čega joj se sve to vraća i ko je malouman kada su one govorile mnoge bljuvotine i ružne stvari o drugim zadrugarima – rekla je Sanja u emisiji “Minsko polje sa Jovanom”, a onda iznenadila:Samo čekam da izvršitelji odu po stvari jer ne žele finansijski da nadoknade sudske troškove i sve ono što duguju meni. Dobila sam na sudu Miljanu, bio je popis stvari, samo da neko ode i pokupi to što treba.

