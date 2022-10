ŽELI DA POSTANE OTAC: Zola OHRABRIO Kristinu Inu da RODI DIJETE – Pod TENZIJOM dok iščekuje REZULTATE!

– Zola, šta da radim? Najsigurnije je da se to uradi putem k.vi. Mene boli što mislim da je tebi svejedno – pričala je Kristina Ina, piše e-turneja.

– Znam da ti nije svejedno. Shvati ti mene – dodao je Zola.

– Šta bih ja uradila kao jeste? – pitala je ona.

– Rađaj, čovječe. Ja samo hoću da znam šta je u pitanju – rekao je Zola.

– Ako se desi da jeste, ja nisam spremna, ali više bih bila spremna da odgajam dijete, nego da pobacim. Šta da uradim? – pičala je ona.

– To se sve fino završi. Ti se ništa ne brini. Treba da vidimo koji je najbrži vremenski period da se to sazna. Imam tenziju samo jer ne znam šta je, a tek jutros si mi to rekla. Moraš da shvatiš mene. Mene sad svaki minut nervira i ja osjećam tenziju zbog svega toga. Ja sam bio siguran da se ti sprdaš – rekao je Zola.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari