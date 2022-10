MARIJA KULIĆ DANAS OPERISANA: Miljani neće biti dobro kad čuje šta se desilo – ČEKAJU REZULTATE HISTOPATOLOGIJE!

Marija Kulić danas je operisana u Beogradu nakon što su joj ljekari dijagnostikovali tumor na dojci, a prije toga je izjavila da nakon intervencije očekuje rezultate histopatologije. Kulićka je dodala da imala veoma težak period kada je njena kćerka Miljana Kulić imala zdravstvene probleme, te da vjeruje da joj je tumor posljedica ogromnog stresa

Marija je objasnila kakva je procedura oko operacije, kao i da se nada najboljem, odnosno da vjeruje da je tumor koji su joj otkrili benigni:

– Imam operaciju u 15h u Beogradu, uočili su mi neku promjenu na dojci. Kažu da je benigno… Oni sve što skinu šalju na histopatologiju, vidjet ćemo – kaže Marija, koja vjeruje da je sve posljedica ogromnog stresa koji je pretrpjela dok joj se kćerka Miljana Kulić ljetos borila za život, nakon operacije želuca.

– Taj gnoj, to što mi se stvorilo, to je od onog silnog stresa. 45 dana nisam spavala, vi ne znate šta je to bilo… negdje mora da izbije to, daj Bože samo da je to dobro, da kad stignu rezultati, sve to bude dobro. To je jače od mene, ne možeš da se sekiraš kada je život djeteta u pitanju, tu ne pomažu ni lijekovi – zaključuje Marija za “Informer”

