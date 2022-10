ISPROZIVAO NJENO MAJČINSTVO: “DA TI NIJE MARIJE… NISI SE BAŠ POKAZALA U ULOZI MAJKE” – Miljana van sebe, grebe na kapiji

Miljana je tom prilikom iznela šok detalje susreta Ivana i malog Željka, navodeći da se on ružno ponašao prema njemu, te da joj je sam rekao da nema osjećaj ni za Željka ni za kćerku iz prvog braka

Međutim, Lazar Čolić Zola se uključio i nije ostao imun na njeno izlaganje, pa joj je ud.rio na majčinstvo govoreći da se “i nije nešto pokazala kao majka”, te da treba da zahvali Mariji koja se brine o njemu.

– Da se ne lažemo, nisi ni ti pokazala neku veliku ulogu majke, imaš sreću što imaš Mariju – rekao je Zola.

– Kakva god da sam majka, bar sam se borila za Željka, dok Ivana ne zanima. Borila sam se, borim se i dalje. Ostvarila sam mu sve što jedno dete treba da ima, a Ivan nije to uopšte pokazao. Bar sam uz svoje dete. Najbolja sam majka na svetu, Željko me voli zbog toga. Ti si ud.rao na patetiku, da te otac nije zvao, sve si slagao. Željkova je situacija realna, on oca ne viđa, a tvoj otac je tebe želio da vidi, zvao te je u Njemačku da radiš – uzvratila je Miljana, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari