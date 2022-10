NOVA LJUBAV U ZADRUZI! Po godinama može OTAC da joj bude – Uroš Ćertić će se KONAČNO SMIRITI pored NJE?

– Otkako sam ušla meni se najviše postavljalo pitanje ko mi se najviše sviđa od zadrugara. Pitali su me po energiji ko mi se sviđa, a ko mi je se.sipilan? Po energiji je Adam, a po se.sipilu Uroš. Čovjek po godinama može otac da mi bude. A u zadnje vrijeme se čudno ponaša prema meni. Danas mi je poklonio upaljač. Poslije toga, poklonio mi je parfem. Ja ne znam šta da mislim o tome – rekla je Ina.

– Da nije ukrao parfem, odakle mu parfem? – upitala je Jelena.

– Nije on meni simpatija, ne želim da se širi ta tema. Nije uradio nešto slično za neku ovdje. Muči me, ne znam na koji način me gleda – rekla je Ina.

– Ja njega nikom ne bi preporučila. Bolje da si dobra sa njim, nego da te maltretira. Malu Valentinu je polio pikavcima – dodala je Jelena.

– Znam da ima običaj da baca stvari, ali meni ništa nije uradio. Al ga ne bi branila sada, nemam mišljenje o njemu. Popričala bih sa njim o tome, ali ne znam kako – rekla je Ina.

– Bolje da ga pitaš, odakle mu otvoren, načet parfem, ili bolje da ne pitaš ništa. Ja ću da ti kažem iskreno, ne bi da te gurnem u vatru. Možeš ako te bude uvrijedio, da mu vratiš pred svima. On je promjenljivog raspoloženja, u njemu je 100 karaktera. Ima šifre. On jako kvarno igra – kazala je Jelena, pa dodala:

– Ako si pametna, čuvat ćeš to kao keca u rukavu. Ako te napadne kaži za parfem. On je tebi dao da bi napravio frku kad mu bude zatrebala.

– Hvala ti na savjetu, al bi opet popričala sa njjim, da znam na čemu smo, piše Srbija danas.

Facebook komentari