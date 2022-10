“PONOSNA SAM NA KRISTIJANA, KRENULA SAM PO NJEGA!” Oglasila se Kristina nakon Golubovićevog hapšenja, podržala BRUTALNO NASILJE

Golubovića i Kamenova je u Šimanovcima dočekala policija, a nakon njegovog hapšenja oglasila se njegova verenica Kristina Spalević, koja je u šestom mesecu trudnoće.

– Upravo sam krenula po Kristijana, ponosna sam i uopšte nisam razočarana u njega. Razumijem čelnike zašto su donijeli ovakvu odluku, ali bih voljela da su isto, ravnopravno donijeli istu odluku i za Ćertića, ali dobro, ne bih se miješala u to. Kristijan je još jednom pokazao da je u stanju da rizikuje sve svoje zarad neke pravde, možda čak i sulude i za osobe koje to ne zaslužuju, ali on je takav. Evo idem po njega i to je to! Ništa mu ne zamjeram, jedva čekam da ga vidim! – rekla je Spalevićeva.

– Zadrugari, donijeli smo odluku da Kristijan i Emil budu diskvalifikovani iz Zadruge jer se televizija Pink intezivno bori protiv svake vrste nasilja. I Kristijan i Emil su se jutros ponijeli u najmanju ruku nasilnički i agresivno. Ovim još jednom osuđujemo i najmanji oblik nasilja i obavještavamo vas da su i Kristijan i Emil zbog toga diskvalifikovani – glasilo je pismo Velikog šefa, piše Kurir.

