ZADRUGARKA MOLI DA POLICIJA DOĐE U ZADRUGU – šokantan SNIMAK: Poziva hitno NADLEŽNE ORGANE unutra

Tokom “Porodičnog sastanka” desila se neviđena stvar između Marine Popovića i Miljana Vračevića.

. Zadrugari biraju osobu koja se pravi najpametnija, a nije.Ja do sada nikada nisam pričala o sebi,moju rezultati govore spolja kakva sam ja. Prva žena koja je dobila pohvalu međunarodne revizije, da nemam propusta u radu. Prva žena koja je organizovala sindikat u kom je bilo prisutno 50 sportista. Miljan se praci pametan, on juri za kadrom, a nije osoba koju kadar traži. Vulgaran je, nema ponašanje prema ženama, a kod kuće ima ženu i decu. može on sada da viče koliko god hoće, pokašao je neprimereno ponašanje. pokušava da dominira. Pokušava da prikrije šta radi u spoljnjem svetu, vređa i napada slabije od sebe. – rekla je Marina.

– Tužba ide bez obzira na sve – rekao je Miljan.

– Što se tiče tužbe, ja nisam spominjala policiju, molim nadležne organe da dođu ovde da damo izjave – kazala je Marina. Ti si rekla da iza mene stoji mafija, ti prva – kazao je Miljan.

– Ovog puta pozivam nadležne organe da reaguju i da dođu da daju izjave. Pozdrav za Biu i policiju koji odlično obavljaju svoj posao i koji gledaju ovaj rijaliti i vide šta ko priča – rekla je Marina.

– I ja pozdravljam svoje prijatelje iz Laze Lazarevića koji trebaju da provere kome daju otpusne liste – uzvratio je Juriš kod Kristijana, Zorice i Miće, samo jer su bitni. Ja sam nominovala ovu sirovinu – rekla je Marina.

– Ja sam išla glavom kroz zid, što mi se nije isplatilo. Što se Miljane tiče, moram da kažem da kažem da te je neko jako loše posavetovao kada je rijaliti u pitanju – rekla je Milica,piše Srbijadanas

– Mislim da na mene aludiraš, treba onda da kažeš da misliš na mene – rekla je Maja.

– Ona ispada predmet sprdnje, jer ti sve što kažeš ona shvata ozbiljno, a ti je za*ebavaš – rekla je Milica.

