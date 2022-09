PRODUKCIJA SPREMILA UDAR ZA JELENU GOLUBOVIĆ! Ulazi MUŠKARAC koji će joj UNIŠTITI život

Čupo i Jelena su, podsjetimo, tokom rijalitija “Farma” imali žestoku s**sualnu akciju, nakon koje su uplovili u turbulentnu vezu. On je poslije s*ksa u štali ispao zbog malog broja glasova publike, ali je potom i vraćen u baražu. Tada je Jeleni prenio informacije iz spoljašnjeg svijeta, zbog čega je bio diskvalifikovan.

Inače, ljubavni čin dogodio se poslije jedne žurke na kojoj se Jelena “razvalila” od alkohola, a pošto je bila sluga te nedjelje, morala je da spava u štali. Čupo ju je nešto kasnije, trijezan, posjetio, nakon čega su imali žestoki odnos.

To nije emitovano, ali je snimak ubrzo procurio i “Kurir” ga je prvi objavio. Kalač je zaprosio Golubovićku u emisiji u kojoj je proglašena za pobjednicu “Farme”.

Ipak, ljubav nije trajala dugo, a ponovo su se sreli u rijalitiju “Parovi”, gdje su jedno drugo “častili” mnogobrojnim uvredama i iznosili prljave stvari iz njihove veze koje su vezane prije svega za njihov intimni život.

Povodom Kalačevog ulaska u rijaliti, oglasio se Čupo:

– Neću još ništa da pričam o tome. Svakako bi Sejov i moj ulazak promijenio tok igre. Ništa se ne dešava unutra. Zadrugari su malo uspavani. Kada biste znali kakav šou nas dvojica pravimo. Ali polako, možda će uskoro biti prilike to i da vidite. A što se Jelene tiče, svakako će biti iznenađenje. S njom sam ostao u korektnom odnosu, ali ne vjerujem da bi joj bilo milo da me vidi kako koketiram sa drugim ukućankama. Svakako bi to bilo zarad šoua jer mene privatno takve priče ne zanimaju – rekao je Čupo, piše Srbija danas.

