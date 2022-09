”PAO JE I POLOMIO KLJUČNU KOST”, Kristijan progovorio o sinu nakon TRAUME

Prvi sin sa prvom ženom, Lazar sada ima 27 godina, tada sam robijao 105 godina. Završio je školu i volio basket. Povukao je lošu sreću na mene. Kupim mu skuter. Rekla mi je pokojna majka, ne daj mu motor, povrijedit će se, igra košarku. Ja pričam sa mojim drugom, glavnim za transfere. Kaže mi, on ima mekanu ruku. U to vrijeme je bio Bogdanović najbolji. On je bio za malo bolji od njega. Padne te noći i slomi ključnu kost. Devet mjeseci se oporavljao a ovaj prođe – objasnio je Golubović, piše Pink.

