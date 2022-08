OBRATILA SE DALILI?! Aleks o Dejanovom odlasku u Gornji Šepak – obavili su OZBILJAN RAZGOVOR kad se vratio

Darko Tanasijević ugostio je u emisiji “Narod pita” Mikija Đuričića i Aleksandru Nikolić. Voditelj je tokom emisije čitao i komentare sa društvene mreže Tviter.

– Znaš li da si u vezi sa pobednikom “Zadruge” jer je bio žrtva, a ne dobitnikom Nobelove nagrade – ćitao je Darko

– To bu budalaštine, ljudi pišu jer moraju nešto da kažu. Dejan je pobedio jer je narod glasao. Ja nikad prisebnija nisam bila – rekla je Aleks.

– Miki, seoska džukela samo bi ležao i jeo, lagao i pričao kako je muzika ranije bila bolja – čitao je Darko.

– Tačno sve, samo ne znam šta sam lagao – rekao je Miki.

– Bila bi ti ljubavnica opet – čitao je Darko za Aleks.

– Nisam bila, nikada niti ću biti ljubavnica – rekla je Aleks.

Potom se u emisiju uključio gledalac koji je hteo da razgovara sa bivšim zadrugarima.

– Pozdravio bih Aleksandru i Dejana, i srećan im put sutra – rekao je gledalac, pa se obratio Aleksandri:

– Dejan i ja provodimo dosta vremena zajedno, a nas dvoje kada smo zajedno smo super, teško nam je kada smo razdvojeni, ima rasprava, a to je normalno. Naša veza je normalna – rekla je Aleks.

– Dejanova poseta Gornjem Šepku kako to komentarišete? – upitao je Darko

– Meni je to normalno – rekao je Miki.

– Nije on ulazio tamo, ne sumnjam ja u njega niti ima razloga za tim. Moji storiji nemaju veze za onom stranom, toj strani želim sve najbolje. Kada se Dejan vratio pitala sam ga da li je sve bilo okej i to je to – rekla je Aleks.

– Da li bi ti otišla tamo? – upitao je Darko

– Nemam želju da posjetim to mjesto, ali pozdrav za sve i to je to – rekla je Aleks.

– Da li si nekad mjerila pritisak? I da li si mjerila pritisak poslije Zadruge? – pročitao je Darko tvit.

– Jesam, sve je okej – rekla je Aleks,

– Stajling ti je Brenda iz Šepka – pročitao je Darko.

– Ha, ha, ha , hvala – rekla je Aleks.

