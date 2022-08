MILJANA TRAŽILA SAMO JEDNU STVAR PRIJE NEGO ŠTO JE OSTALA BEZ SVIJESTI: Nisu joj dali

Marko Đedović je danas bio gost u ”Novom jutru” gdje je otkrio da je pričao sa Miljanom, kao i detalje njenog stanja.

– Danas su morali da je dovezu, vidjeli su još jedan taj tromb. Miljana me je zvala usput da me pita da li će joj dati da zapali cigaretu. Rekao sam joj da to ne smije da radi – istakao je Marko Đedović i dodao da je njena majka Marija Kulić u jako lošem stanju i da sve ovo teško podnosi.

Podsjetimo, Marija i Bebica su zajedno sa Miljanom došli u Beograd, cijelo jutro su proveli u Urgentnom, odakle su izašli uplakani.

Facebook komentari