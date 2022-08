MARIJA KULIĆ UPLAKANA I UPLAŠENA! Javila se iz Urgentnog centra u kom se Miljana bori za ŽIVOT izustila samo JEDNO!

Njena majka se sada oglasila za Kurir, vidno uplašena i uplakana, a na pitanje kako je njena kćerka Miljana, uspjela je da izusti samo jedno:

– Ne mogu da pričam, zaista ne mogu, rekla nam je uplakana i vidno uznemirena Marija Kulić.

Podsjetimo, Miljana je sa majkom Marijom Kulić i Nenad Macanović Bebicom, svojim dečkom, otišla u Tursku, a poslije operacije bivša zadrugarka se oglasila na društvenoj mreži.

– Sve je proteklo u najboljem redu. Hvala Bogu, dobro je. Odlično je podnijela, kaže doktor. Vrlo su ljubazni i profesionalni. Srećne smo obje. Ja sam pretrnula od straha kad su je odveli kako će da podnese. Tresla sam se, drhtala, od 12 do 13.30 sati. Malo joj je bilo muka prva dva sata i malo je boljelo, ali tako mora. To je prošlo, sada šeta u najveće i noga operisana je više ne boli, jer cijeli dan joj pumpa neka mašina noge od prstiju do polovine butina protiv zgrušavanja krvi. Doktor je fenomenalan i šali se sa njom, na engleskom, pomalo. Hvala Bogu, za sada je sve super. Morala je operacija, jer znate njen karakter što se tiče hrane – rekla je Marija za domaće medije.

