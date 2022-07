“IMALA SAM SVE, IZGUBILA SAM! Sa Dejanom sam bila DAMA…!” – Dalila se KAJE što se RAZVELA od Dragojevića?

Voditelj Darko Tanasijević je razgovarao sa pojednim zadrugarima. Njemu se u novom dijelu velelepnog imanja pridružila Dalila Dragojević:

– Posle onoga što sam videla nije mi lako. Najavljen je kraj, a meni nije dobro. Mnoge stvari sam zaboravila, niko ne može da zna kako se osećam. Uradila sam mnogo loših stvari, prošla sam kroz loše stvari. Sve što mi je bilo lepo se pretvorilo u pakao. Jako se loše osećam, samo gledam u izolaciju u ljubav sa Filipom. Prokleta sam, imala sam sve a izgubila sam… Desila mi se zaljubljenost da poželim drugu osobu u životu, a onda se desio pakao… Bilo je sve gore i gore, šta mi je sve ono trebalo – upitala se Dalila kroz suze.

– Juče ste ti i Filip imali žestok sukob, koji je razlog tome? – upitao je Darko.

– Ja sam postala kao on, a njega ste svi vidjeli… Ja ne želim to. Juče u toku dana smo imali sukobom, a Mića mi je rekao da sam sa Dejanom bila dama, a sa Filipom Maja Marinković. Zaboljelo me je to, ali nisam jedina koja je napravila problem, rekao mi je Mića da se sklanjam od njega. Rekao mi je neko ko se zalagao u vašu ljubav, ali to je sada bolest, i neka baca stvari, skloni se idi, nek njemu bude teško- Koliko on ima mržnje u sebi, a za šta sam se ja zalagala za takvog čovjeka. Osjećala sam se zbog nejga kao najveće g.. Ja ne vjerujem u šta sam se zaljubila, vidim nasilnka, monsturma, agresivca. To je moja karma. Za mene je Mića uvijek bio tu, kao otac, a rekao mi je da će mi sve biti drugačije da vidim oca, da ga zagrlim i da mu kažem kriva sam, pogriješila sam, moram da mu se izvinim za sve… Neka mi kaže šta hoće, samo da sam tu uz njega – plakala je Dalila dok je pominjala oca Husu.

– Koliko ti fali Filipova podrška? – upitao je Darko.

– Ne fali mi, izgurat ću sama, on mi ne treba. On je meni sinoć htio da se vrati jer su ga dotukle moje riječi jer sam ga nazvala kukavicom. On je juče namjerno komunicirao sa Sanjom da bi ja čula. On je mene dotukao, vrijeđao me, a ja sam ga kulirala, išla sam svojim putem, volim ga dovoljno da ga pustim da odeš. On je meni rekao da može za dan da me obriše. Trudim se da sama sebe kontroilišem. On pati od plasmana… Njegove sve se*sualne aktivnosti ispadaju, a ja sam ta koja ostaje do kraja, izguraću sve iako me napolju čekaju mnogo loše stvari. Ne znam da li će mi otac doći, želim to, ali me je strah da mu neko ne dobaci, da ga ne uvredi, ne bih da nastane haos. Meni su ljudi rekla da se pogledam na šta ličim, a on je skočio kao na šta on liči.. On se konstantno takmiči sa mnom, ja nisam neko ko to radi. On priča loše o meni pred svima, a onda kada dođe da se mirimo šapuće mi svašta. On govori kako sam ja zla, pokvarena i loša, a nisam takva mada sam svesna kakav je on.. On samo priča o svojoj podršci, porodici, a našoj zajedničkoj podršci ne.. On sa Zolom planira izlaske, djevojke, a ovdje nema nijedne djevojke za udati po njihovom. Ja njega volim i dalje, a poslije prve pljuvačke i njegovog vrijeđanja sam izgubila svoje dostojansto a nisam trebala tako…

– Dalila moram da te pitam, ko si bila, a šta si postala – upitao je Darko.

– Ono što je Mića rekao, bila sam dama, a sada sam… Kada te neko tretira kao ženu, kada te neko voli, mazi pazi.. Vidiš za Aleksandru, Dejan govori da njega ne zanima ništa šta je bilo, već šta je sada. Kada me neko zaštiti i gleda kao kraljicu, meni je super.. Kada je krenula priča sa Filipom, on je govorio da će biti tu za mene, a kada je Dejan zatražio papire za razvod, Filip je rekao da će tak tada biti uz mene, ali nije bio uz mene, tada je nestao. Želim klipove kako mene ponižava, želim da vidim sebe kako pričam da ga volim a sutra kada ga vidim biće me sramota da mu kažem da ga volim… Ja sam mu rekla da ide kod porodice da vidi da li bi izabrali mene ili zatvor. Mene koje sam ga voljela – rekla je Dalila pa pozvala oca da dođe na finale, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari