STIGLO SAOPŠTENJE IZ FILIPOVE PORODICE: Donijeta odluka o zabrani ulaska u Hrvatsku! Sud je ovako presudio

Filipu Caru je bio zabranjen ulazak u rodnu Hrvatsku zbog problema koje je pravio, te zato otkad je prvi put ušao u ”Zadrugu” nije video roditelje.Izvor blizak porodici se sada oglasio za domaće medije i otkrio pojedinosti vezane za Cara i njegovu porodicu.Od Dalile i Cara nema ništa, on je u svom fazonu, poznavajući ga od toga nema ništa. On je kao dete pravio prekršaje, za sve to je bio kažnjen, ali sada mu je konačno istekla zabrana ulaska u Hrvatsku i porodica ga čeka, jedva čekaju da ga vide. Oni su divni ljudi, vode miran život, javnost ih ne zanima. Samo žele njega da vide,piše Srbijadanas

