SNIMCI POSTOJE! Viki tražila da se snima na ABOR-TUSU! Jeziva osveta: Želi da Osmakčići vide sve

Viktorija Viki Mitrovićeva se danima dvoumila, ali je riješila da zbog sopstvene i bezbjednosti svoje porodice pobaci dijete i na taj način ne bude više ni u kakvoj vezi sa Osmakčićem i njegovom porodicom.

Abor-tus je juče odradila u jednoj privatnoj klinici u Beogradu. Mnogi su komentarisali kao previše to što su kamere pratile Viki u stopu maltene do same operacione sale. Ali ispostavilo se da je to bio njen zahtjev, piše Srbija danas.

Na putu do klinike Viki je insistirala da je prate kamere i da se sve snimi kako bi Marko Osmakčić i njegova porodica vidjeli šta joj rade. Ona je sve vrijeme potištena i utučena gledala kroz prozor.

Pogledajte snimke iz bolnice!

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari