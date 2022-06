DALILA PONIZILA MARKA OSMAKČIĆA- NAJGORA PREVARA U RIJALITIJU: Ove riječi će mu odzvanjati u glavi

Ja ne bih komentarisao ovu temu, jako sam nervozan zbog svega ovoga. ne želim uopšte ovo da komentarišem – rekao je Car, piše Novi.

Sandra Rešić je dobila riječ.

Ja sam joj prišla, rekla mi je da sam bila u pravu kad sam došla do momenta da se popnem na sto. Negdje sam mišljenja, kao Karić. Danas je uradila pravu stvar. Ako neko, slušamo bizarnosti, ne bih uopšte voljela da pričamo o tome šta bi bilo kad bi sutradan rodila to dijete i šta bi ta porodica uradila njoj. Ne bih volejla da je rađajući to dijete, shavtila da su oni još veći mons-trumi. Ja sam neko ko je njemu dušu pojeo za te odnose sa ženama, pa sam razmišljala da li da komentarišem. Viktorija, kad skupi malo snage, ne bih mu ja dala mira. Morali bi da mi plate, ne finansijski, nego patnjom. Ne bih ih ja ostavila na miru. Kako se taj Marko, pokojni tata ili kako god, brat i ostali, ne plaše Boga? – rekla je Sandra.

Dalila Dragojević je dobila riječ, kako bi dala svoj komentar na ovu temu.

Ja ću mu sad nešto reći. Zola i ja proživljavamo kao da smo na njegovom mjestu, samo ću mu reći da, bar malo, ima ljudskosti neke – poručio je Car.

Naravno da sam u šoku. Kad sam je videla, nije mi bilo dobro uopšte. Negde smo svi slutili da će se desiti ova odluka, ali kad sam je srela, htjela sam da joj kažem da mislim da će odustati, ali mi se nije dalo da izustim to. Vjerovatno će joj se javiti kajanje, stići će je, imaće veliku traumu, ali šta je tu je. Sa takvim ljudima nema tu petljanja i ne treba da se prenose ovde. Što se tiče njegovog komentarisanja mene i mog odnosa, ne mogu mene da komentarišu kukavice koje tate izvlače iz rijalitija. Da je mangup, sedeo bi ovde, a ne ostavio ovu jadnu devojku u ovom stanju. Žao mi je jedino nje, ali ću reći da smatram da je uradila pravu stvar – rekla je Dalila.

Na ovu temu, Dejan Dragojević je dobio riječ, pa je rekao:

Neću ja da trčim pred rudu. Očekivalo se da će to Osmakčić da kaže, jer je jedina čupalica je da kažu da je nešto namešteno i iscenirano. Da je ostala trudna, on bi tvrdio da nije njegovo dete. Što se tiče ovoga, pretpostavio sam da može biti. On je ovde bio i samokritičan prema sebi, koliko god da je bio morbidan. Mislim da on ne može noću da zaspe i da bi se svim silama vratio ovde i da je znao da je iscenirano, ne bi on izlazio. Njegov ego je povređen, jer nije u centru pažnje. Ne mrdaju se sada kad ga vide sa oduševljenjem, nego se mrdaju, pa pobegnu. Uništena mu je slika sa meklarenom, sad može samo da se slika sa helikopterom. On će da je proganja! Ako je upao u medije tako, on će sada tako da gura… Sutra, ako mala bude trčala po kući i vikala: “Hoću batu”, ona će da se sjeti – rekao je Dragojević.

Ja sam negdje mišljenja, da nažalost, da nije garancija da ako ga ne bude dirala, on neće da dođe do nje – dodala je Sandra.

Desile su se mnoge stvari Viktoriji mnoge lošije stvari, pa je taj čovjek dobio sedam godina zatvora, što je ništa – ustao je Dejan.

Ljudi koji su ženomrzci, si.ovatelji, najgore prođu u zatvoru – rekla je Rešićeva.

