HAOS U BIJELOJ KUĆI! DALILA JURI CARA: Nezapamćeni karambol, a evo šta je razlog

U toku je porodični sastanak na temu međuljudskih odnosa. Ovonedeljni vođa Mateja Matijević je riječ dao Dalili Dragojević i Filipu Caru koji su nastavili svoju svađu.

-Rekla je da si ej uvredio i da je ta uvreda kap koja je prelila ćašu – rekao je Karić.

-Da, tako sam pričala jer sam smatrala da ću da ga povrijedim još više. Ja i dalje imam tu glupu potrebu da se opravdam za postupke koji su se desili. Meni je krivo što sam došla do toga da se vodim njegovim mišljenjem. On je od onih koji želi da vara i da se vraća – rekla je Dalila, piše Pink.

-Sada ti imaš Jovanu kući i ti nju prevariš u rijalitiju i onda tebe prevari kući – rekao je Car.

-Pusti me da zavšim! Ovaj čovjek je završio sa mnom, ne moram ovo da slušam. On će sada cijeli dan da bude nasmijan i veseo. Ja idem na žurku, neće me ovaj čovjek baciti u krevet – vikala je Dalila

Detaljnije u nastavku teksta.

