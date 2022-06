GLEDAOCI LJUTI NA ALEKS! Nakon svega ODAJE Dejanove skrivene TAJNE Darku: “Ne želim da ga GLEDAM”

Voditelj Darko Tanasijević je u emisiji “Izbacivanje”, nakon razgovora sa Filipom Carem, u drugom dijelu imanja u Šimanovcima prošetao sa Aleks Nikolić i tom prilikom porazgovarao sa njom o turbulencijama u vezi sa Dejanom Dragojević, piše Srbija danas.

Čini se najturbulentnija svađa tokom večeri i do jutra. Kako, zašto i zbog čega – pitao je Darko.

– Ja stvarno izbjegavam da se svađam sa njim, gledam da odgovaram na pitanja da se on ne bi naljutio, da se ne bi brecao, jer nam je stvarno ostalo malo do kraja. Ja kad kažem onako kako mislim, to je haos. Ja sam stvarno odgovarala normalno, gledala sam da ne isprovociram i onda kad je on krenuo da priča, imao je taj neki njegov bezobrazan stav. Kad on krene tako da priča, mene on iznervira…Pa, da, opterećuje me to što moram da vodim računa. Rekao je da neće više da me smara oko toga i da me zamjera. Ja nisam on i ne umem da pričam kao on – istakla je Nikolićeva.

– Je l’ on hoće da te ubaci u šablon – pitao je Tanasijević.

– On meni želi sve najbolje. Ne trpim ja da s eneko uhvati za moju jednu reč i ne mogu da prećutim na to da meni neko kaže da mi je veza k. Anđeli možda mogu da ćutim, eto njoj jedino – rekla je Aleks.

– Da li sada dolaze na naplatu svi oni problemi koji su od strane Dejana, što si gurala pod tepih, a meni to pričala nasamo – pitao je voditelj.

– Ja sam jutros rekla da smatram da on mene voli da vidi pored sebe, da mu budem slatka i plišana. Ja sam njemu rekla da voli drugačiji tip osobe. Ne poput nje (Dalile), ali možda voli jače žene. Darko, ja jesam jaka, ali ne mogu da ustanem i kažem stvari kakve jesu, baš zbog njegovih reakcija. Jako je teško biti u vezi sa njim. Jako ga volim, da nisam, ne bih ovo trpjela. Trpim to neko zvocanje. On meni kaže da sam ja u teorijama zavjere da su svi protiv mene, ne to ne kažem ja, ja kažem da osjećam kad mi neko ne kaže nešto iz dobre namjere.

U kojim trenucima ti dolaziš do zaključka da Dejan staje na stranu zadrugara koji su protiv tebe – pitao je Darko.

– On misli da sam ja ljubomorna na to što ljudi uvijek napadnu mene, a ne njega. Naravno da nisam! Nije da mi smeta, ali ako se komentarišemo, ajde da se komentarišemo realno. Ja ustanem i kažem da sam pogrešila. Nije da sam ja najgora na svetu, a on bezgrešan. Ovde ljudi kada osete, meni že uvek govoriti da nisam upravu, da igram rijaliti, da sam folirant, dok njemu neće. Ne tražim ja to da neko kaže, naprotiv, ja to ne mislim o njemu. Ne smatram da on igra rijaliti sa mnom. Da, sigurna sam u to. Jutros, nakon svega, izašla sam iz paba i videla sam da sedi na zidiću. Otišli smo da legnemo, zaspali smo, pričali smo. Ne osećam se najbolje poslednjih dana. Rekla sam mu: “Ti si sad dobro, ja nisam i ne možeš da mi okreneš leđa sada kada mi je loše, a ja sam bila tu kad je tebi bilo” – navela je Aleks.

– Šta je suština vašeg problema – pitao je Tanasijević.

– Mi nemamo problem, ali ja imam problem što on u posljednje vrijeme, od onog utorka što sam napravila ono, ustane za stolom i ne brani vezu kako treba. Onda na sve to, on kaže da se nosim sa komentarima. To je ono, ja ne mogu da se nosim sa time. Mi se dosta razlikujemo, volimo se, ne mogu da kažem. Ja sam njega zavolela, možda i previše, ali je on nekako drugačiji tip osobe od mene. On je okrutniji i suroviji kao osoba, a ja sam mekša…Jesam, rekla sam mu da ne mogu da sedim sa ljudima za stolom i da jedem sa ljudima koji misle loše o našoj vezi. Sa drugim ljudima on ide mozgom i tačno zna šta će sa ljudima. Nažalost, idem srcem! – navela je ona.

– Znamo šta si prošla u porodici. Koliko su te s tim u vezi potresle jutrašnje scene, kad je Dejan pokazao drugu stranu sebe – pitao je Darko.

– Ja o tome neću da pričam, ali on mene izludi tada. Zaćutim, stanem, ne znam šta da radim. Ja se samo plašim da ne dođe u tu situaciju. Ne sviđa mi se ništa od jutros. Ja ne mogu da podnesem da on više lomi, da mu se faca izobliči, neću to više da gledam! Ne želim to! Kad ga vidim u tome, ja sam sebe uzela da grebem od muke, ne znam šta ću. Ne mogu da podnesem to njegovo lupanje, daće Bog da ne bude toga više – istakla je Nikolićeva.

– Ko je najveći neprijatelj vaše veze u Beloj kući – pitao je Darko.

– Ne bih nikoga imenovala ovdje, neću Darko. Smatram da sada pred kraj, oni su nas ranije tapšali po ramenu, dok sada gledaju da izvuku ono najgore. Ovi ljudi su hijene, da jesu, određeni ljudi jesu. Nisam ja srna, ali isto tako, ima tu par ljudi koji sigurno ne žele dobro – rekla je Aleks.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

