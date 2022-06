BILI SU ZAJEDNO I PRIJE RIJALITIJA?! Isplivali novi DETALJI o Marijani i Kariću: “Ovo je LOGIČAN slijed događaja!”

U ranim jutarnjim časovima, kao bomba odjeknula je vijest da su Marijane Zonjić i Stefan Karić imali intimne odnose, nakon najluđe žurke na Balkanu, povodom rođendana Željka Mitrovića, vlasnika imperije Pink Media Group.

Karićevom ocu Osmanu danas je rođendan, te je on bio opušteniji nego ikada i dao je sebi oduška, pa smo imali prilike da ga vidimo u najveselijem izdanju do sada.

Podsjetimo, Stefan Karić je preko godinu dana u vezi sa Jovanom Ljubisavljević, sa kojom je ljubav započeo tokom prethodne sezone, a taj odnos do danas je važio za jedan od jačih, te se se spekulisalo da će se i vjenčati poslije rijalitija.

Povodom ove novonastale situacije, za domaći portal se oglasila najbolja drugarica Zonjićeve, koja je konačno progovorila o onome što je dugo najavljivala. Otkrila je do sada nepoznate detalje i priznala da nije iznenađena ovim događajem.

– Ako se sjećate, mjesecima unazad sam govorila o zauzetom muškarcu iz Zadruge, koji je imao nešto sa Marijanom. To je bila velika tajna, ali je sada došlo pravo vrijeme da se to otkrije! To je taj muškarac, Stefan Karić! Oni su imali nešto i prije rijalitija! On je oduvijek slao Marijani poruke, od trenutka kad ju je upoznao, to je nešto što je trajalo. Mislim da su jako lijep par i da između njih odavno sijevaju varnice, ovo je samo logičan slijed događaja. Od sudbine se ne može pobjeći, oni su stvoreni jedno za drugo – rekla je ona.

Podsjetimo, Marijana je samo sat vremena prije navodnog odnosa sa Stefanom Karićem, javno zapjevala za bivšu ljubav Igora X-a i posvetila mu riječi pjesme, a nešto kasnije se osamila pored jezera i grcala u suzama, te se spekulisalo da se pokajala zbog svega što je uradila. Drugarica je na to imala sljedeći komentar:

– Ona je mnogo voljela Igora i moguće je da ga se sjetila. Na kraju krajeva, njoj je vrijeme stvarno da krene dalje. Ako je i uradila nešto sa Karićem, ne treba da se kaje ni za šta – rekla je.

Stefanova djevojka, Jovana, danas nije željela da komentariše ovu goruću temu, a Tačina je progovorila o njoj i njigovoj vezi.

– Uh, ne bih mnogo komentarisala. Meni je njihov odnos nekako uvijek izgledao ‘na silu’, ali oni najbolje znaju šta je iza njihova četiri zida. Da je sve bilo kako treba i da je sve valjalo, ovo sa Marijanom se ne bi nikada ni desilo, ne sa njom nego sa bilo kojom djevojkom – rekla je, piše Srbija danas.

Facebook komentari