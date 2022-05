DENIZ DEJM DOŽIVJELA NEPRIJATNOST! PORUČILA HRANU, ALI JE USLIJEDILO NEŠTO DRUGO: Evo šta joj je uradio dostavljač

Naime, Deniz je dobila poruku od dostavljača, a sve je objavila na na svom Instagram storiju.

– Deniz očarala si me ljepotom. Izvinjavam se što pišem, dostavljač je. Nemoj zamjeriti, ali stvarno sam morao ovo da Vam napišem – glasile su poruke koje je Deniz dobila na broj telefona, a bivša zadrugarka je bila u šoku.

– Sama si kriva jer naručuješ hranu, sama si kriva jer izlaziš iz kuće u mini krilu, sama si kriva jer tverkuješ u klubu – napisala je Deniz u narednom storiju.

Deniz je poznata po bliskom odnosu sa Takijem Marinkovićem, ocem rijaliti zvijezde Maje Marinković, a nedavno je otkrila da li se Marinković nekada žalio na svoju mezimicu, piše Novi.

– Maja mi se u Zadruzi pokazala kao drugarica, ali me poslije toga blokirala na Instagramu nije me još odblokirala, tako da ja sada odustajem od toga. Neću više da brinem o tome. Mislim da je nju blam da me ima na Instagramu zato što sam ja šatro švalerka od njenog oca – rekla nam je nedavno Deniz Dejm.

