OTKRIVEN PRAVI RAZLOG ULASKA MILJANE KULIĆ U ZADRUGU: Evo šta je Zola danas pred svima izjavio, ŠOK

“Dobar dan, ja ću govoriti o svim dešavanjima koji su danas eskalirali. Razmišljao sam, šta je uopšte bio cilj djevojke koja je ušla, na šta je ona mislila… Sve više mislim da primarni cilj nije bio novac, već da uđe sa mnom ponovo u neki odnos, možda da me napravi ljubomorinim sa idiotom, sa kojim je došla, piše Novi.

Ne znam šta je htjela da postigne svojim ulaskom… Ja sam mnoge stvari zapostavio jer sam se bavio njom. Dešavalo se da me provocira, vređa, otkriva noću, a ja sam pokušavao sve da ignorišem. Nakon toga sam bio korektan, ali joj to nije valjalo, a onda sam pokušao da budemo bliži, da više govorimo, da se ponekad poljubimo, ali ni to nije bilo okej. Poslije toga smo stupili u nešto intimnije odnose, spavali smo, vidjeli ste sve sami. Ona je željela da ozvaničimo vezu i to sam na kraju uradio da bih joj udovoljio.

Htio sam da joj dam do znanja da ja mogu sve, htio sam da joj dam priliku da se pokaže i dokaže da može da bude normalna. Trudio sam se maksimalno da dam sto posto sebe, ali ni to joj nije bilo dovoljno. Sve pokušavam da dođem do zaključka, šta je toj ženi falilo, da bi se tako ponašala. Dobila je Bebicu kada je željela, dobila je mene kada je htjela, dobre klipove, sve… Na sve to je i tražila da pobjegnemo, željela je bukvalno da ja ostanem bez ičega pa po cijenu i da ona ostane bez svega… Molila me je da odemo… Ovoga puta nemam ni minimalnu grižu savesti i sve više sam siguran da je ona došla ovde samo da mene diskvalifikuje.

Kada je vidjela da sam se promenio, da se više ne ponašam isto, da ne padam na njene manipulacije i laži, da bataljon ne može sem gledalaca da me izbaci odavde, postala je agresivno da se ponaša i da me uništava. Uništila mi je stvari, nemam više ništa, gađala me je kamenom, kasnije me uhvatila za vrat… a onda je diskvalifikovana… – govorio je Zola.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

