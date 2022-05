“PONEKAD SE OSJEĆAM KAO RANJENA SRNA!” – Aleksandra pokušala da POPRAVI odnos sa Dejanom – On potpuno hladan!

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević započeli su razgovor koji joj je on obećao tokom današnjeg dana, a ticao se njihovog odnosa.

– Zdravo, ja sam Aleksandra – glupirala se Aleks.

– Poštovanje – izustio je Dejan.

– A mau, pričaj sa mnom – mazila se.

– Aleksandra, nije to tek tako, je*em mu mamu – rekao je Dejan.

– Razmišljala sam o svemu… Nisam ni sa kim pričala i niko mi nije rekao šta treba da ti kažem, svjesna sam da sam pogriješila. Jedino sam rekla Đedoviću da sam jako tužna bila što nisi došao na Rajsko ostrvo… Teško mi je da priznam, ali pretjerala sam u utorak… – nastavila je Nikolićeva.

– Samo se držiš utorka? – pitao je Dragojević.

– Da, ali i petka… I generalno. Moraš da me razumiješ, nije mi uvjiek dobro, pune mi glavu, osjećam se loše i onda reagujem tako kako reagujem… Misliš li da je meni lijepo tada – govorila je.

– Iskreno, mislim da jeste. Smatram da se tada osjećaš dobro i da misliš da si interesantna – rekao je Dejan.

– To je lažno. Ja imam taj trip, kada neko hoće da me kritikuje, ja napušavam ljude, govorim i što mislim i što ne mislim. Znam da to treba da promijenim zbog tebe. Nekada se osjećam kao ranjena srna i pokušavam to haosom da sakrijem – nastavila je.

– To treba da uradiš ne zbog mene nego i zbog sebe. To je greška što stalno misliš da treba nešto da radiš zbog mene, a treba zbog sebe i zbog nas – govorio je Dragojević.

– Pogriješila sam – ponovila je.

