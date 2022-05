ANABELIN MUŽ OPREMIO GAGIJU STAN! Komšije otkrile istinu

Naime, to se dogodilo tik pred sam Anabelin ulazak u Zadrugu, kada su pjevačica i Andrej obnovili svoju vezu pa su tom prilikom riješili da promjene sav namještaj u stanu. Prema riječima izvora koji je prvi komšija Anabeli i Andreju, Atijas je staru ugaonu garnituru najprije ponudio komšijama, a kako niko nije htio da je preuzme, on se sjetio Gagija.

– Ja sam godinama komšija Andreju i Anabeli, baš smo dobri”, započinje priču komšija i dodaje:

– Te godine kada su njih dvoje mijenjali namještaj, prvo su meni ponudili staru ugaonu garnituru za dnevnu sobu, koja je inače i te kako bila očuvana, međutim, kako meni nije bila potrebna, Andrej se sjetio i ponudio je Gagiju, pozvao ga i Gagi je pristao. Brzo je došao po to i sjećam se da sam im ja pomagao da to smjeste u neki kombi. Gagi se zezao na svoj račun, nešto u fazonu: Šta sam ja dočekao da teglim garnituru, a bio sam velika zvijezda?!’ Naravno, sve je to bilo u šali, nema on čovjek s tim problem.”

Podsjećanja radi, Andrej i Gagi su uglavnom uvijek bili u dobrim odnosima, za razliku od Anabele i Gagija koji više uopšte ne kontaktiraju od kada su izašli pretprošle godine iz rijalitija u kom su iznijeli sav prljav veš iz dugogodišnjeg braka pred milione gledalaca, piše Informer.

