DALILA MU ZALIJEPILA ETIKETU NA FACU, SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI: On izgorio od bijesa

Sada mogu da kažem nikada više, na prvom mestu je Car, na drugo mesto ću postaviti… Bebica nije emotivni manipulator ako ne uspe da vrati nekoga, on se samo ko*rca, tako da ću ja staviti Zolu na drugo mesto. On uvek može Miljanu da vrati, a zna da nema ništa od te promene, on je dobar emotivni manipulator…

Na trećem mestu je Mensur Ajdarpašić, stavio bih mnoge ali neka budu u miru. Staviću Mensura, smatram da je on pokušao da manipuliše sa gledaocima, imao je i poziv i na Bajramu je dobio podršku. Mislim da je i Mina iskorišćena kao i Milicu – rekla je Dalila.

Ja imam svoj krevet koji je pored Milice, i mene to ne zanima – ubacio se Mensur.

Tu se pozivaš na veru i sve, manipulator si, a ja sam u belom vidiš. Čista! Ja ti nisam dirala porodicu, nego podršku – rekla je Dalila.

Ja mislim da su drugim hteli da me odvoje od Milice, mi više nismo u vezi… – pričao je Mensur.

Ja ću da kažem, mi nismo u odnosu, ne ljubimo se kao što ste ti i Filip, mi se ne mazimo i ne grlimo se. Mi se nismo razišli na krv i nož… On je hteo da sačuva svoju majku i da je ispoštuje – rekla je Milica, piše Novi.

Ja idem napolje, ti si se usr*la u život ovom čoveku – drao se Mensur.

On je hteo da se raziđemo zbog porodice, svašta se dešavalo i zbog toga smo izašli iz odnosa – završila je Milica.

Drugi ako ne smeju da ti kažu, ja mogu, ja sam ista kao i ti. Ja te ne vređam, uvek sam znala da te pohvalim i da padnem na tvoje suze, ali više ne padam. Vidim kakav sam folirant i manipulator. Sve se vidi dovoljno, odje*ao bi sve ljude i podršku bi ali se plašiš da nećeš imati novca – nastavila je Dalila.

