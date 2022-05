SESTRA MILJANE KULIĆ DANAS IZLAZI IZ BOLNICE: Tijana ide kući u gipsu, preživjela težak udes

Tijana Kulić, sestra rijaliti zvijezde Miljane Kulić, oporavlja se u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u noći između subote i nedjelje u Nišu, i danas će biti puštena na kućno liječenje.

Kako su rekli u UKC, njena povreda će se pratiti na zdravstvenim kontrolama.

– Tijana ima prijelom desne nadlaktice i kako su ljekari procijenili, neće biti potrebna operacija – objašnjava naš izvor. Od petoro osoba iz saobraćane nesreće koja se oko ponoći između subotee i nedelje dogodila u Dušanovoj ulici u Nišu, troje su pregledani i nakon ukazane pomoći odmah pušteni kući.

– Na klinici za ortopediju je zadržana sestra rijaliti zvijezde i mučkarac M. Z. (34), koji ima ozbiljnije povrede. On je zadobio prelom leve butne kosti i slomljen mu je palac. On će biti operisan kada se steknu uslovi za to – rečeno je nezvanično za Kurir.

