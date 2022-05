DEJANU NAKON POVRATKA SAOPŠTENE OVE RIJEČI: On jeca od plača

-Trenutno si u emotivnom ku*cu, ti si birao sam svoj put, nisi krio ništa. Ponižen si, a onda si ušao u priču sa Aleks, u toj priči je i dan danas, sve što ona radi radi i sebi. Njoj sam rekao da ako uđe u vezu treba da bude razumna. Nije me poslušala, tebi sam rekao da su najbitnije stvari tvoja porodica. To treba da se desi kada izađete odavde, ne treba da pričate o djeci i stanovima. Ti si naivan ušao u brak, živio si u sredini koja je tebi nepoznata. U meni imaš prijatelja. Za mene si inteligentan, pametan, vrijedan i radan. Ne opravdavam tebi tu pohlepu i to što u svađama ideš duboko. Bio si mlad i lud, neka ti pomisao na porodicu poslije pet godina bude putokaz i zvijezda Danica, nemaš razloga za mrštenje, samo treba da se smiješ. Neke stvari treba da objasniš sada jer si javna ličnost… Lupanje ruku ti nije potrebno, ti nemoj da radiš bolesne stvari je*ala te emocija i ljubav. Sve za*ebi u životu – pričao je Lepi Mića, a Dejan je počeo da plače, piše Novi.

