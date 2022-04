BEBICA DOBIO INSTRUKCIJE OD MARIJE?! Macanoviću isplaniran svaki potez – spreman da ZAVRTI rijaliti?!

Za vrijeme emisije “Pretres nedelje”, voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o ljubavi između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice i tom prilikom dao je rjieč Lazaru Čoliću Zoli, piše Srbija danas.

– Bebica je rekao da ćeš ti prije njega grebati na kapiju – rekao je voditelj.

– Ne, to se neće desiti… On je posavjetovan od strane njegovih roditelja, jasna mi je njegova namjera, Siniša i Marija su mu rekli šta da radi. Od nje zavisi kakav ćemo odnos da imamo. Sinoć se nije desio se*s, u svakom slučaju on mene ne interesuje, a ako nastavi sa provokacijama ja palim rijaliti mod i krećem sprdnju – rekao je Zola.

– Malo prije si rekao da ćeš biti sa njom ako ona bude sa Zolom ovdje? – pitao je Anđelo.

– Ako bude sa njim nećemo biti više zajedno, ako ne bude bićemo napolju – objasnio je Bebica.

– Hajde jednom reci kako stoje stvari, s tim da ja tebi ništa ne vjerujem. Šta ti želiš i koja je tvoje namjera? – rekao je Zola.

– Meni nije dobro cijeli dan danas zbog situacije koja se desila juče, nije htio da me poljubi. Ako želi da se družimo možemo, na silu ne, ja nisam psihopata, neću dozvoliti da se iko igra sa mnom i da sebe uzdiže, a mene spušta. Što se tiče Bebice ne želim emotivni odnos, ovdje ću biti sama i to je to. Molim vas da Car izađe iz izolacije, ne želim da budem tamo, najeba*u mu se majke kako znam i umijem. Ovdje si ženu omalovažio i pljuvao, riješi svoja sr*nja, pa onda tuđa. Kada shvatiš težinu koju si uradio i rasčivijaš možeš da komentarišeš – vikala je Kulićeva.

– Težine nabijem na ku*ac. Majku mi ne spominji, Bebica i ja spavamo u izolaciji – drao se Car.

– Je*em ti majku i sestru, govorio si i ti meni – vikala je Miljana.

