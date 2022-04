ZAVRŠILA U LAZI LAZAREVIĆ – bila primorana na OVO?! Miljana otkrila ono što javnost do sada NIJE ZNALA!

U toku emisije “Pretres nedelje” sa Milanom Miloševićem, Nenad Macanović Bebica je dobio riječ.

– Bebice, tražio si mi reč – rekao je Milošević.

– Hoću da kažem ono za budžet danas… Imala je dva piva i dva vina, pravljeno je po pola. Pored novca što si joj dao imali smo mi sa strane. Ostalo je od toga nešto i Miljana je dala dio. Nije ona toliko za sebe kao što si ti rekao – obratio se Bebica Anđelu.

– Za žurku mi je tražila novac i dao sam vam jer sam mislio da nemate – dodao je Ranković.

– Šta je to što je presudilo kod tebe i što si u glavi raščistila sama sa sobom i priznala da voliš ipak Zolu? – pitao je voditelj.

– Ušla sam u odnos sa Nenadom sedam nakon izlaska, zavoljela sam ga zbog svega što je uradio za mene i moju porodicu, dijete… Bio je pažljiv i divan, baš onakav kakav sam želio da bude Zola. Bila sam i u emisiji kod Milice Kemez, nakon toga i u Lazi Lazarević, nije mi bilo dobro. Kasnije sam dobila klip gdje se Nevena i Zola ljube… Bili smo u Beogradu, ne znam čji je to stan, ti znaš da mene imovinski status ne smeta – govorila je Miljana.

– Čiji je stan? – ponovio je Milan.

– Ne znam, svašta mi je govorio, stalno je menjao priče. Moji roditelji su to pravdali činjenicom da želi da se pokaže, a to nije ništa loše. Pisale su mi neke njegove sestre i govorile da je prevarant i lažov, da ga ostavim. Pitale su me kako da se osjećaju kada šeta moje dijete, a svoju djecu ne gleda. Insistirala sam da zove ženu i djecu, ali se on pravio lud. Saznala sam da on ima zabranu da priđe djeci. Što se tiče kafića, taj kafić nije njegov, djevojka mi je tražila da platimo račun. Iznajmili smo stan u Nišu, ja sam plaćala stan, mjesečnu kiriju, 300e je bilo mjesec dana. Tu je dolazio i Željko. Došli smo poslije u Beograd, a kada smo našli zaključali stan, rekao mi je da mu je majka to zatvorila, što meni nije bilo jasno uopšte. To je navodno bio deveti stan po redu. Rekli su mi ljudi da odlično znaju ko je vlasnik stana i da on samo plaća kiriju. Ja ne znam… Ima li on djecu uopšte? – zbunila se Miljana.

– Ima – odgovorio je Milošević.

– Kada sam dobila klip Nevene i Zole, završila sam u bolnici. Moja mama se posvađala sa ženom koja mi je to slala, mada sam ja ta koja je nju molila da me izvještava jer ne umijem da pratim strimove a nemam ni vremena. Moji su govorili da je radan i vrijedan, da je dobar dečko – nastavila je Miljana.

– Vrijedan jer vozi Sinišu u bolnicu? – našalio se Milan.

– Ne, želio je da radi, da vozi taksi. Iako je pričao o novcu, firmama, želio je da vozi taksi. Ja sam rekla da nema šanse i da idemo u rijaliti. Bio mi je cilj da zaradimo novac, da opstanemo, da se zajedno borimo – nastavila je Miljana.

– Kako si reagovala kada si ušla i prvi put vidjela Zolu? – pitao je voditelj.

– Prvi put ništa. Ništa nisam osjetila. Stalno sam ponavljala šta mi je uradio i da je bio sa Nevenom i sa Deniz i da smo se svađali. Svakakve sam filmove vraćala samo da bi mi se zgadio i trudila sam se da uspijem sa Nenadom. Presjekla sam, shvatila sam da volim Zolu, oduvijek sam ja to i znala, ali sam odlučila da to i priznam jer ne mogu ja da lažem ni sebe ni narod. Totalno sam se poremetila, plašila sam se da li će Zola sve da mi oprosti. Svjesna sam da nisam trebala da budem sa Nenadom, da nisam trebala da uđem u rijaliti, ali eto. Znam da sam dno dna, da me niko ne podržava… – nastavila je Kulićeva.

– Koliko je teško spavati sa jednim muškarcem, a voleti drugog? – pitao je Milošević.

– Zavoljela sam ja Nenada na neki način, imam ja emocije prema njemu. Ali to koliko volim Zolu, ne može da se napravi poređenje. Da postoji neka skala, pukla bi ta strana na kojoj je on. Da mogu da biram sa kim bih bila do kraja života, birala bih Zolu… – govorila je Miksi.

– Moram da kažem nešto Mariji i Siniši, slažem se da ne treba da bude sa Zolom, ali ne treba da bude ni sa ovim ludakom! Tjeraj ga više u pi*ku materinu, dečko nije normalan – dodao je Miki, piše Srbija danas.

