“NENAD JE VRŠIO TORTURU NAD BIVŠOM ŽENOM, MILJANU ČEKA PAKAO!” – Riješila da progovori, pa otkrila ko je Bebica

Odnos Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice sve je burniji, a sada isplivavaju situacije iz zadrugarove prošlosti.

Naime, Bebicina prva žena je jedva čekala da ga se oslobodi, navodi “Skandal“.

– Njegova prva žena se jedva spasila njega i njegovih manipulacija i laži… On je vršio torturu nad nom jer joj nije dao da ga pusti, a to se sada isto dešava i Miljani. Ta njegova priča da su se razveli jer je tako bolje za oboje i da je sve to trebalo da se desi je čista laž! Moja prijateljica je ta koja je htjela da se skloni od njega, a on je po svaku cjienu insistirao da je zadrži! Zivkao je, pratio, proganjao, provjeravao i tokom braka, a i poslije, kao neki šizofreni manijak! Kada ga je napustila, bio je još gori, nije podnosio činjenicu da ga se žena riješila jer više nije mogla da trpi njegove gluposti – navodi prijateljica Nenadove bivše.

Ona smatra da će Bebica vršiti torturu i nad Miljanom, ali i nad njenim roditeljima, Mariji i Siniši Kulić, kako se navodi.

– Ako mene pitate, Miljanu je sam Bog poslao jer se moja prijateljica spasla, ali Miljani se sada crno piše. Kao što je u rijalitiju primijetio Stefan Karić, njoj se sad preko Bebice vraća karma za sve one koje je proganjala godinama… Vjerujte mi, Nenad će biti deset puta gori od nje iako se činilo da od Miljane nema gorih, e pa ima! Ne da joj ni unutra da ga ostavi, a zamislite samo što će napolju da bude. Još su ga odbacili svi iz porodice zbog veze s njom, pa on će se ko krpelj zakačiti za Kuliće… Ima da proganja i Mariju i Sinišu, a Miljana je ugasila za sva vremena – završava prijateljica za pomenuti nedjeljnik.

