Đorđe i Mili SAGLASNI OKO SPORNIH STAJLINGA, roker potkačio Bosanca: “Neka vidi ŠTA MU RADI KĆERKA”

Pred današnje snimanje nove epizode svoj sud o nastaloj situaciji dali su Mili i Đorđe David, piše Grand.online.

– Mislim da izgleda da je u žiriju podijela na mlađe i starije genercija, ali tako je danas i u društvu. Ja sam u mlađoj, ovoj najmlađoj (smijeh). Mislim da nijedan performans ne smije da se tretira kao se.sualni objekat. Ja sam bio na primejr u Parizu na baletu gdje su svi bili go.i, kada bi njih gledali kao se.sualne objekte ne bi imalo smisla onda dolaziti. Želim da zadržim tu slobodu kod izvođača, neko ide na energiju, neko ide na izgled, neko će da obuče haljinu do poda i da otpjeva nešto fantastično. Raznolikost i treba da postoji i to treba da se njeguje. Djevojke nisu bile uopšte vulgarne i dale su sve od sebe – istakao je Mili i dodao da je siguran da koleginice iz žirija nisu imale namjeru nikoga da uvrijede.

Kao i uvijek i Đorđe David bez dlake na jeziku dao je svoj sud, budući da je upravo on mentor Maji, koja se našla na meti loših komentara kada je u riječ o odjevnoj kombinaciji.

– Bekuti se pokvario mijenjač pošto ima taj poluatomatski, to su ti neki prvi modeli davno napravljeni. Mora da se radi mijenjanje ulja na mijenjaču, pošto to Bekuta nije uradila, pričam o mašini u glavi, sad taj mijenjač mora da popravi. Edita, Breskvica, Teodora Džehverović, Džidža, Sara Jo, mnogo njih fura tu priču kada je garderoba u pitanju, kako to kažu ovi matori u žiriju one su “polugo.e”. Te djevojke koje sam sad pomenuo, na koje su se i ugledale kandidatkinje zbog kojih je svađa i nastala, ugledaju se na mnoge svjetske zvijezde, što je potpuno normalno kada je u pitanju dvadeset i prvi vijek- našalio se Đorđe u svom stilu.

Na veliku žalost mnogih, takmičarka Anastasija Ićurup, iz Marijinog tima donijela je odluku da napusti takmičenje što je izazvalo mnogo različitih komentara.

– Moja kandidatkinja je reagovala onako kako joj ja kažem da reaguje i naravno da ostaje u takmičenju! Napravit ćemo stvar koja je još luđa i ići ćemo još jače tom smislu. Jako mi je žao što je Ićurup odustala, ima pravo svakako da kaže da li joj nešto odgovara ili ne, neko hoće da pristane na neku igru neko neće, ali ja mislim da nju treba ovo takmičenje. Ona je neko ko mnogo znači ovom takmičenju. Smatram da smo zbog estradne zaostalosti izgubili nekoga ko je jako dobar- objasnio je David koji je ovom prilikom prokomentarisao stav svog kolege Bosanca.

– Džidža je jedna od tih djevojaka koje zastupaju taj fazon autfita kad je stejdž u pitanju. Neka vidi prvo šta mu radi kćerka da bi kritikovao šta rade druge. To što Džidža i ostale djevojke rade ja pozdravljam- jasan je Džordž kome nije jasno zbog čega su njegove kolege zaratovale oko nečega što se viđalo i ranije u ovim emisijama.

– Imali smo Makedonku koja se pojavljivala u bodiju, imala je asocijacija na raznorazne priče i gledali su joj kroz prste i sada su odjednom doživjeli neko prosvijetljenje, ma čista glupost- jasan je Džordž.

Cijeli intervju pogledajte u videu ispod.

View this post on Instagram A post shared by Zvezde Granda (@zvezdegranda)

Facebook komentari